ST-debatt

Greta Thunberg er, som alle vet, sekstenåringen som stod bak den aller første skolestreiken for klima, som har spredt seg og engasjert ungdom over hele verden i kamp mot oss voksnes likegyldighet og ineffektivitet i klimaspørsmålet. Med hennes voksende status som ledestjerne i klimabevegelsen så har hun også blitt fritt vilt for kommentarfeltets hat og klimafornekternes hersketeknikker. Etter hennes tale for FN tirsdag 23. september så har karakteristikkene av Thunberg haglet. Carl. I Hagen kaller henne for «Jentungen», Anne Holt synes hun ser «dødssliten» og «naken» ut, Fox News sier hun er mentalt syk (noe de har beklaget senere) og Donald Trump tvitrer syrlige stikk i hennes retning.

Men la oss ikke glemme at Greta Thunberg er ei jente på 16 år. Og hun er redd! Hun vokser opp i en verden i en dyp, alvorlig krise, der de største spillerne på brettet ser på i likegyldighet. Til tross for at vi lever i et samfunn der kunnskap er mer tilgjengelig enn aldri før, vi har nyt godt av enorme vitenskapelige fremskritt og 97 % av alle forskere sier at vi står ovenfor en menneskeskapt klimakrise, så pågår det fortsatt en debatt om vi i det hele tatt har en klimakrise! 13 år etter «En Ubehagelig Sannhet» med Al Gore kom ut, så har vi fortsatt en debatt om det er noe å løse, ikke om hvilke løsninger vi bør sette inn. Det er heller ikke slik at vi ikke har løsninger, vi har bare ikke tatt tak.

Så Greta Thunberg er redd. Hun er redd fordi hun er en 16 år gammel jente i en stor verden som står i brann, full av voksne som krangler om vi burde gjøre noe i stedet for og faktisk gjøre noe! Når hun for første gang satte seg alene med et skilt foran Riksdagen i streik for klimaet, så gjorde hun alt som stod i hennes makt, når de som hadde all makt gjorde ingenting. Men Greta er ikke bare en 16 år gammel jente. Hun er modig, engasjert og veltalende. Hun har klart å engasjere en helt ny generasjon i et opprør vi ikke har sett maken til siden ungdom marsjerte mot Washington i opprør mot Vietnamkrigen. Nå har hun hele verdens øyne rettet mot seg når hun taler på verdens største scener, til verdens mektigste menn og kvinner, og ikke bare taler hun de imot; hun gir de kjeft! Velfortjent sådan.

Og de mektige er redde. Trump, Hagen, Fox News og alle de som kryper ut av treverket for å undergrave og håne Thunberg, de er alle redde! De ser på i frykt, mens en ny generasjon demonstrerer mot likegyldighet og for fornuft. Ungdommen krever handling for å sikre vår felles fremtid, mens de rike og de med makt ser en trussel mot status quo. Mot deres monopol på makt og sannhet. Derfor føler de behovet for å angripe en ung, engasjert sekstenåring, som er litt annerledes og som tørr å blottlegge seg selv for en god sak. Uansett hvor redd, feig eller uenig man er, så er det ikke greit å prøv å mobbe noen til stillhet, og Gretas stemme er noe vi trenger!