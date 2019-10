Smartere bruk – gjenbruk

ST-debatt

Norge er et at verdens rikeste land, og vi har stort sett tilgang på det vi trenger for å leve – og litt til. Nå vet vi at måten vi lever på og bruker av naturen, gjør at det ikke holder med én klode om alle skal leve som vi gjør i Norge – da trenger vi tre, minst! Vi i Meldal Bygdeungdomslag stiller oss bak oppfatningen om at vi er nødt til å endre måten vi bruker ressurser på; vi må bruke smartere og gjenbruke. Vi har fem konkrete punkter for en god klimapolitikk i by og bygd. Disse utdyper vi her.