Næringa forlanger kun å bli behandlet som andre

ST-debatt

Det hun sier er løgn, tomme ord, avviklingen fører til ruin av uskyldige. Så lenge hun ikke vil vrake bokført verdi som grunnlag for erstatning, taper vi 80% av verdiene våre. Vi har vært i møte med Landbruksdepartementet 24.10., og spurt hva Guri M. og Olaug Bollestad sier.

Bokført verdi (ligningsverdi) står fast. Dere får ikke full erstatning. Må godta ca 80% tap, ruin.

Individuell behandling som Fylkesmannen skal utføre er: Han skal kun tre inn med noen udefinerte småpenger til de som kommer dårligere ut enn snittet av pelsfarmerene. Vi vet at alle kommer fryktelig dårlig ut. En taper 25 millioner, andre 2 millioner. Snittet vet ingen, men at det blir 4,5 millioner forbauser meg ikke. Altså de som ruineres for mer enn 4,5 millioner skal være så heldige å få en slant fra Fylkesmannen. Dette er sinnsvakt dårlig. Advokatforeningen skriver: Vi reiser spørsmål ved begrunnelsen for at det foreslås en ukjent og særlig ordning for beregning av kompensasjon, i stedet for å bygge på etablerte og kjente prinsipper. Som en verditakst.

Hvorfor sier hun ikke sannheten, at disse familiene fratar vi bedriften, inntekta og inntektsmuligheten innen bransjen, UTEN ERSTATNING? Kun en liten kompensasjon. Årsaken kan være at de ikke bryr seg om hvordan det skal gå med oss. Slike politikere kan vi ikke ha.

Næringa er beskjeden, og forlanger kun å bli behandlet som andre, der Staten kommer og tar verdiene. Alle spør HVORFOR ikke betale full erstatning for tvangsavikling?

Guri Melby fortsetter med svada om pelsnæringa. Forutsigbarhet! Dette er den mest uforutsigbare og ukontrollerte politiske handlingen i Europa etter 2. verdenskrig. De driver og tåkelegger med ord ei avvikling som ruinerer 167 familier, pga. at de skulle sikre seg makt, uten at det skulle koste for mye penger. Altså vi skal blø for egen død.

Hun skriver at faginstanser var kritiske til pels. Sannheten er at faginstanser nasjonalt og internasjonalt gav fakta-informasjon om oppdrettet, slik at Stortinget gikk for ei bærekraftig UTVIKLING av næringa i 2017. Hun skriver noe om at mange har sluttet pga. lønnsomhet og lignende. Også delvis løgn. Mange små har sluttet, andre har blitt mye større, som ellers i landbruket.

Stadig nye regler og ombygginger stresset mange, flere sluttet på grunn av det. Politikk det også.

Uforutsigbar politikk, og politikere som løp dyrevernernes ærend og mobbet bøndene.

Dyrevernernes mobbing og blanke løgner såret mange. Fordi de så at egne dyr trivdes godt, og følte seg maktesløse når maktpersoner støttet ekstemistene som ville avvikle på falske premisser.

Vi snakker om en voldsom totalbelastning for folk som visste at de hadde et godt dyrehold, men deres stemme ble ikke hørt. I dette hylekoret har Guri Melby vært sentral. En svertekampanje av den mest miljøvennlige og dyrevelferdsmessig gode husdyrnæringa i Norge. Sjekk tall og statistikker hos Matilsynet. Guri bløffer også om lønnsomhet og marked. De siste 10 år har vi både hatt de høyeste skinnprisene, og de laveste. Verdensmarkedet svinger. Naturprodukter som er nedbrytbare får sin rennessanse nå. Pels og lær er på alle måter bærekraftig.

Men i det hele tatt å begrunne avvikling med at mange har sluttet, eller at lønnsomheten svinger, er søkt. Venstre er ikke et liberalt næringsparti lengre, samme gjelder H og Frp. Men i de partiene er det fortvilelse over regjeringa i denne saken.