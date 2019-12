Ja til bil – nei til rullator på Orkanger

ST-debatt

Bare de som kjører har rett til å ferdes trygt der de bor. Nei til et aldersvennlig sentrum.

Det var politikken i Orkdal, og det er nå politikken i Orkland. Det nye kommunestyret fortsetter der det gamle slapp - med å avvise enkle tiltak som vil gjøre livet lettere utendørs for eldre og andre med nedsatt funksjonsevne. Ordfører Oddbjørn Bang har enda en gang ledet et politisk flertall som nekter å hjelpe de svakeste i sentrumstrafikken.

Universell utforming

Et nytt nei til usle 200 000 kr. for å fjerne kantstein og andre barrierer som er til plage for syklister og de stadig flere som bruker hjelpemidler i sentrumsgatene på Orkanger og Fannrem. Kommunens råd for personer med nedsatt funksjonsevne ba skriftlig om hjelp høsten 2018 etter at andre hadde prøvd å få løst problemet i årevis. Kommunens ledelse neglisjerer også kommunens eget fagråd for universell utforming. Rådmannen (tekniske tjenester) har feilinformert politikerne i denne saken, men det er kritikerne som får kritikk av politisk ledelse.

Innestengt bak trafikken

Et nytt nei til å bruke 800 000 kr. som kriseløsning til et «halvt» fortau for åtte husstander som tvinges ut i den økende trafikken i Tverradkomsten uten beskyttelse. Småbylista og fire andre partier foreslo denne gangen 800 000 i stedet for en komplett løsning til ca. 1,5 mill. kr. i håp om at kutt kunne bevege Sp, Ap og KrF, men til ingen nytte. Vinters tid har de som bor her valget mellom å balansere på brøytekanten eller å krysse gata uten gangfelt midt i trafikkstrømmen. På motsatt side møter de en høy fortauskant som er bygd opp ytterligere med snø og is. Mer aldersfiendtlig kan det neppe gjøres.

Det er ikke luksus med fortau på begge sider av Tverradkomsten eller Orkdalsveien. Tvert imot: I et moderne sentrum skal alle ha tilgang til et fortau. I et moderne sentrum skal vi redusere behovet for å krysse de mest trafikkerte gatene. Et moderne samfunn sender ikke de mest sårbare trafikantene ut på utrygge omveier, men det gjør vi.

Kommunen lager problemet

Enkelte politikere, pluss hylekoret på Facebook, fnyser av tiltak i sentrum fordi det er mer trafikkfarlig langs fylkesveier med høy fart; en ny variant av gammel grendestrid. Men Orkdal/Orkland har ansvar for det kommunale veinettet. Tverradkomsten er en kommunal vei. Kommunen har fattet en rekke utbyggingsvedtak som øker trafikken i Tverradkomsten kraftig uten å ta hensyn til beboerne. Ironisk nok er det kommunale Folkehelsesentret neste tiltak som vil gjøre tilværelsen vanskeligere. Folk som er dårlige til beins kan ikke bo i Tverradkomsten, som faktisk er en av to hovedgater på Orkanger.

Folkehelse er hverdagsliv

Miljø og folkehelse er politiske honnørord i Orkdal/Orkland. Vi bruker 400 mill. kr. på å bygge et Folkehelsesenter, men de som bestemmer nekter nok en gang å bruke 1 million på det folkehelse handler mest om - muligheten for et aktivt hverdagsliv. Den politiske risikoen er liten når du nedprioriterer grupper som mangler sterke politiske venner og talsmenn. Lobby avgjorde i Orkdal, og slik ser det ut til å fortsette i Orkland. Typisk nok fikk Knyken penger til asfalt på parkeringsplassen i skogen – angivelig av hensyn til eldre (!) – mens eldre ikke får hjelp der de faktisk bor og lever.

Politisk prestisje

I budsjettdebatten i Orkland kommunestyre sa Torstein Larsen (PP) at flertallet nekter å støtte disse tiltakene fordi «det har gått politikk i sakene». Det betyr i så fall at folk nektes hjelp fordi forslagene kommer fra feil parti. Hvis Larsen har rett er det enda en grunn til bekymring for lokaldemokratiet vårt. Etter selv å ha tilhørt flertallet fram til høstens valg, vet Torstein Larsen hvordan makta ter seg bak lukkede dører på rådhuset.

Kommunens egen politikk fører til at det først og fremst bygges blokkleiligheter i sentrum. Dermed fyller vi opp sentrumsområdene, og spesielt Orkanger, med eldre mennesker. Leilighetene er universelt utformet, men så snart beboerne skal ut forutsetter vi at de kjører bil.

I virkeligheten vil stadig flere måtte bruke hjelpemidler for å komme seg til butikk, lege, apotek, kafe, bibliotek eller venner og kjente. Orkanger er allerede en rullator- og elscooterby, og skulle ha vært en sykkelby. Tida er overmoden for å bygge et miljøvennlig og aldersvennlig samfunn. I stedet lager vi et aldersfiendtlig sentrum.

Hans Kringstad

Småbylista Orkland