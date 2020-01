«Hans Kringstad fortjener stor takk»

ST-debatt

I en industrikommune som Orkland, ønskes industrietableringer velkommen. Isfjord har startet produksjonen. Norsk Kyllings produksjonslokaler blir ferdigstilt og klar for drift i løpet av 2021. Store etableringer skaper forhold som må løses politisk. Norsk Kyllings etablering utfordrer trafikale forhold for myke trafikanter mellom Råbygda og Orkanger.

Norsk Kylling stiller 5 millioner til rådighet for Orkland kommune til avbøtende tiltak. Det samme beløpet har Orkland kommune budsjettert med, til sammen 10 millioner. Tiltakene skal gjennomføres i henhold til en utbyggingsavtale. Formannskapet behandlet avtalen 22. januar og ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret behandler saken 29. januar.

Hans Kringstad har i flere år kjempet for en bedre løsning for myke trafikanter på Grønørbrua. Gjennom Orkanger Vels hjemmeside, på facebook, og med leserinnlegg i ST har han belyst utfordringene på en konkret måte. Også politisk har han ved flere anledninger løftet fram disse utfordringene. En løsning er nå inne hos Vegdirektoratet til godkjenning.

Industriområdet Furumoen fører til tre innkjøringer, hvorav to til Norsk Kylling som krysser gang og sykkelvegen med et stort antall tunge kjøretøy daglig. Hans Kringstad har vært talsmann for ny løsning for myke trafikanter mellom Råbygda og Orkanger. En løsning med bru over Skjenaldelva, nord for Washington Mills som resultat. Tiltaket er tatt inn som en del av utbyggingsavtalen.

Ikke nok med dette. Kringstad har vært den som har gjort at en jordvoll på minimum 3,5 meters høyde vil skjerme Orklaparken mot industribygget, til glede for turgåerne.

Uten Hans Kringstads grundighet og innsats tror jeg neppe disse sakene hadde blitt løst på en slik god måte. Han fortjener stor takk.

Knut Even Wormdal