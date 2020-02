«Juks lønner seg i Orkland»

ST-debatt

Vi straffer den delen av næringslivet som følger spillereglene. Taperne er aktører som retter seg etter politiske vedtak.

Thamshavntunet

Onsdag stemte Ap og Sp mot å hjelpe beboerne ved Thamshavntunet på Orkanger, som er ofre for regelbrudd kommunen selv gjorde mulig. Ordfører og varaordfører hevder at vi premierer juksemakerne hvis Orkland kommune forskutterer en støyskjerm og prøver å kreve inn pengene i ettertid. Faktum er at vi har premiert fusk ved Thamshavntunet i snart to år. Beboerne er maktesløse. Nå kunne vi ha ryddet opp i eget rot, for så å innføre en praksis som hindrer lignende fusk i framtida.

Marerittet på Grønøra

Den økonomisk sterke Rishaug-gruppen i Trondheim eier Grønøra 1-bygget på industriområdet. Selskapet driver en juridisk utmattelseskrig mot kommunen på fjerde året. Grønøra 1-eierne har leid ut lokaler til regnskapsbyrået Orkla Økonomi i strid med reguleringsbestemmelser og politiske vedtak siden sommeren 2016. Ved hjelp av dyre advokater bryter selskapet spillereglene fordi det lønner seg økonomisk. Det er takken for at fem politikere i 2013 (5-5, leders dobbeltstemme) bøyde av og ga dispensasjon fra regelverket i tre år mot sterke advarsler fra rådmannen. Påskuddet var påstått mangel på passende lokaler i sentrum, noe det er stort overskudd på i dag. De tre årene utløp sommeren 2016.

Vil klage til vi gir opp

Siden 2016 har Fylkesmannen slått fast to ganger at kommunen har juridisk rett, men Grønøra 1-eierne svarer med nye klager i håp om at et politisk flertall gir opp. Verken Rishaug-gruppen eller Orkla Økonomi verdsetter at de fikk et tre års konkurransefortrinn. De biter i stedet av den hånda som hjalp dem.

Etter over tre år (!) begynte kommunen å sende krav med månedlig tvangsmulkt på 30 000 kr. Grønøra 1-eierne betalte ikke, men klaget på nytt, nå til Sivilombudsmannen. Hovedutvalg forvaltning lot selskapet slippe å betale inntil klagen er ferdigbehandlet. Bare Småbylista stemte for å kreve inn pengene fordi klagen var åpenbar trenering. Nå har Sivilombudsmannen avvist å behandle den. Bra, men så må vi vente på neste trekk fra advokatene.

Keiserens nye klær på Sponplaten

På samme møte søkte en annen investor om såkalt planoppstart for et «Innovasjonssenter» ved gamle Sponplaten. Fint navn, men søknaden beskriver et vanlig forretningsbygg med advokat- og regnskapskontor i strid med hva vi har vedtatt at arealene i og utenfor sentrum skal brukes til. «Innovasjonssentret» er i praksis Grønøra 1-sak nummer 2. Likevel vedtok hovedutvalg forvaltning å si ja til planoppstart, riktignok med et tillegg fra Ap. Men tillegget berører ikke reguleringsbestemmelsene, som er sakens kjerne.

Småbylista foreslo å sende saken tilbake til søker for å få et nytt grunnlag. Bare FrP opptrådte prinsipielt nok til å støtte forslaget. Søknaden om «fleksible rammer for et Innovasjonssenter» åpner for å styre alminnelig forretningsvirksomhet ut til industriområdet. Det vil utarme sentrum og føre til enda mer forskjellsbehandling.

Vi deler ut Lotto-gevinster

All erfaring fra Orkdal viser at det er tungt å skape politisk forståelse for verdien av et kompakt og attraktivt sentrum som kan gi økt tilflytting og mer bruk av egen kommune. De faglige rådene om å bygge sentrum innenfra er entydige. Men smarte investorer vil spre sentrum fordi Lotto-gevinster venter den som klarer å endre arealbruken rett utenfor ei sentrumsavgrensing. Der er tomtene billigere. Der kan du bygge enklere og styggere. Der slipper du fordyrende krav som parkering under bakken. Når lobbyistene vinner, taper samfunnsinteressene til fordel for snevre økonomiske særinteresser. Ideologisk bør det interessere et parti som Ap.





Næringsfiendtlig politikk

Lovlydige aktører i næringslivet taper når vi undergraver langsiktige planer ved å gi fordeler til konkurrenter som vil bryte, omgå eller endre spillereglene. Vi skader dem som burde blitt belønnet. På Orkanger rammer det alt fra små foretak som prøver å holde liv i sentrumsgata, til Salvesen & Thams som tør å investere i næringslokaler der vi har bestemt at de skal ligge. Den type mangel på likebehandling bør interessere borgerlige partier. Mangel på styring og forutsigbarhet er ikke næringsvennlig. Å belønne juks og trenering er næringsfiendtlig.