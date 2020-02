«Det lønner seg å kjempe, men ennå er kanskje ikke siste ordet sagt»

ST-debatt

Kommunestyret vedtok onsdag reguleringsplanen for Furumoen. Nå ser ting ut til å falle på plass med gangvei over Skjenalselva. Dette gir en sikrere og kortere adkomst fra Råbygda/Gjølme over Orkla. Og midlene til å gjennomføre dette er på plass. 5 millioner fra kommunen og 5 millioner fra Norsk Kylling.

Men ennå sitter vi med en uro og bekymring. Når kan prosjektet gjennomføres? Vi kjenner til at Washington Mills er i gang med å vurdere traseen for gangbrua. Kommer den for nær fabrikken? Skulle det skje at man må flytte brua, da er man kanskje i konflikt med verneområdet i Råbygdfjæra.

Og da kan tiden gå. Dette er vår store skrekk. Skolebarna må krysse to utkjøringer til og fra Norsk Kylling. Og ytterligere en fra industriområdet for øvrig. Og vi er like langt.

Dette er og har vært en heftig og vanskelig sak: Dette er en sak hvor den ene interessen settes opp mot den andre. I den ene vektskåla legges myke trafikanter. Skoleelever på tur til og fra skolen, turgåere og ikke minst sykelister. I den andre vektskåla legges ytterligere tilgjengelighet for personaltrafikk og tungtrafikk inn og ut av Norsk Kyllings område.

For oss er dette et verdispørsmål. For oss tipper vektstanga helt klart i de myke trafikanters favør. Og det skulle bare mangle.

Denne gang- og sykkelveien slik den fremstår nå er transportåren som skoleelevene fra Gjølme eller Råbygda bruker. Foreldrene derifra er engstelig. Og det er ikke rart.

Og foreldrene i området engasjerer seg. De møter opp på møtene og de skriver brev. Jeg har som representant for Råbygda Vel skrevet brev til kommunen, sammen med Orkanger Vel allerede i 2012. Det har vært en tung vei. Men det hjelper at folket engasjerer seg og politikerne skal være sjeleglad for det.

Men så var det denne usikkerheten som ennå ligger og gnager. Kan denne gang- og sykkelveien bli skjøvet langt ut i tid på grunn av Washington Mills ønske om å flytte broa lengre unna ovnshallen.

Dette var vår grunn til å stemme for Småbylistas forslag om å ta inn gang- og sykkelvei langs Skjenaldelva inn som et rekkefølgekrav før man kan ta i bruk avkjørsel fra rundkjøringa.

Det ble ikke vedtatt. Ap, Sp, KrF, Høyre og Venstre stemte imot. Man satte altså Norsk Kyllings krav til interntrafikk høyere enn skolebarns sikkerhet. Trist, men sant.

Det vi kan gjøre nå er håpe at man kan komme til en enighet om plasseringen av brua raskt, slik at dette ikke blir skutt ytterligere ut i tid. Det fortjener ikke barna som ferdes der og heller ikke foreldrene som da må gå rundt og være engstelig.