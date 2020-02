Samarbeidsprosjekt skole og arbeidsliv i Trøndelag

ST-debatt

Dette handler om at lokalt næringsliv og barnehager og skoler inviteres i programmet til å søke om støtte til samarbeidsprosjekter mellom skole og arbeids-/næringsliv.

Det åpnes for samarbeid på alle nivåer - fra barnehage, grunnskole, videregående skole, høyere yrkesfagskole til høyskole/universitet. Hovedmålgruppe er likevel grunnopplæringa – dvs. barne- og ungdomsskolen.

Samarbeidsprosjekter skole-arbeidsliv – Utviklingsprogram 2020-2021 er et toårig program der lokale partnerskap kan søke Trøndelag fylkeskommune om støtte til samarbeidsprosjekter mellom skole og arbeidsliv. Bakgrunnen for prosjektet er arbeids- og næringslivets store utfordring i vår tid – å sikre nødvendig kompetanse.

Sp er svært glade for at dette samarbeidsprosjektet blir realisert. Målet er å øke barn og unges kunnskap, identifikasjon og stolthet for lokalt arbeids- og næringsliv, slik at de ser mulighetene for en framtid og yrkeskarriere i hjemkommune og hjemfylke. Sp ønsker å beholde kompetanse og bosetting i distriktskommuner i hele Trøndelag.

Hovedmålet er at barnehager og skoler, til en viss grad, skal speile lokalt arbeids- og næringsliv. Skoler på kysten kan i større grad speile et arbeidsliv dominert av marine og maritime næringer, og skoler i innlandet kan speile et arbeidsliv dominert av f.eks. landbruk, skogdrift, reindrift m.m. I andre regioner og kommuner vil skoler speile industritradisjoner med smelteverk og prosessindustri, matnæringer, reiseliv m.m.

I vår del av fylket med Kyrksæterøra, Meldal og Orkdal videregående skoler er det svært viktig at skolen speiler lokalt arbeids- og næringsliv, samt rekruttering til offentlige tjenester i sin hjemkommune. Dette kan bare skje i tett samarbeid med skolene, kommunen og arbeidslivet. Med «skole» menes her hele skoleløpet – barnehage, barneskole, ungdomsskole, vg.skole/vg.opplæring, høyere yrkesfagskole og universitet/høyskoler. Hovedmålgruppe for dette programmet er likevel grunnopplæringa, dvs. barne- og ungdomsskolen.

Skal vi evne å beholde arbeidskraft og kompetanse i alle deler av fylket, og spesielt i distriktskommunene, er det avgjørende at utdanningsløpet finnes der elevene bor og forhåpentligvis blir værende i sitt kommende arbeidsliv. Sp mener at dette er et viktig fundament for at vi evner å yte tjenester nær folk og bolyst i alle deler av Trøndelag.