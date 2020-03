«Det er nå starta eit såkalt folkeopprør mot klimahysteriet»

ST-debatt

Det er ikkje vanskelig å være enig i at det i medieoppslag ofte blir lagt for stor vekt på verst tenkelige utslag, men kva er egentlig realitetane?

CO2-innholdet i atmosfæren har i 800 000 år ligget under 300 ppm, og har dei siste 11 000 åra fram til vår tid variert mellom 260 og 280 ppm. Det har vore tilnærma likevekt i CO2-syklusen. Med den industrielle revolusjonene starta ein å flytte karbon fråd ei store lagra nede i jorda, og sende CO2 ut i atmosfæren. Likevekta forsvann, og på relativt kort tid er CO2-konsentrasjonen i atmosfæren auka med 48 % til 415 ppm, og stig fort. Så høgt innhold av CO2 i atmosfæren har det ikkje vore på 3 mill. år.

Jordoverflata absorberer kvart sekund i gjennomsnitt 163 W/m2 av kortbølga solstrålar, men over dobbelt så mykje, 340 W/m2, absorberes av tilbakestrålte langbølga IR-strålar frå drivhusgassane i atmosfæren. Dette kalles drivhuseffekten, og utan denne tilbakestrålinga ville temperaturen på jorda raskt gått frå 15 plussgrader til 18 minusgrader.

CO2 sin andel av drivhuseffekten er beregna av NASA til ca. 20 %. Vassdamp og skyer bidrar mest, med 50 % og 25 %.

Ei dobling av CO2-innholdet i atmosfæren vil isolert sett resultere i ein grads global oppvarming. Men tilbakekoblingseffekter kan auke effekten av doblinga. Det er usikkert kor store tilbakekoblingseffektene vil være, men er beregna til å ligge mellom 2 og 5 grader.

FN har sagt at vi bør unngå ein temperaturauke på over 1,5 grad i forhold til førindustriell tid. Vi har passert 1,1 grader, og etter 1980 har auken vore 0,18 grader per tiår. Det er ikkje lenger mulig å nå 1,5-graders-målet.

Vi ser i dag konsekvensene av global temperaturauke på 1 grad, med bl.a. havnivåstigning, endra nedbørsforhold, redusert permafrost, og endringer i plante-og dyreliv. I Australia har det vore ein stor auke i dagar med ekstrem gjennomsnittsvarme, det var to slike dagar i perioden 1910-19, 17 i perioden 1950-59, og heile 98 dagar i perioden 2010-2017. Resultatet såg vi i brannsesongen 2019-20, da 1/3 av regnskogen i aust-Australia brann ned.

Den globale temperaturen vil auke med minst ein grad til, med mykje større endringer vi har sett til no som konsekvens.

Er det klimahysteri å opplyse om denne utviklinga og ønske å få gjort noko med det?

Folke Forfang