ST-debatt

Vi som bor der skal få si om vi vil beholde skolen slik den er, eller om vi vil slå oss sammen med Venn skolekrets.

Det er ingen hemmelighet at jeg er en sterk tilhenger av å beholde dagens skole. Grunnen til det er at skolen gir et helhetlig godt læringsmiljø, med trygge rammer for mine barn. Dette er et resultat av godt lærerarbeid og god ledelse over lang tid, noe som dessverre ikke lenger er en selvfølge i landet vårt. Argumentene mot skolen går ofte på problemer som kan gjelde små skoler generelt (fagmiljø, sosialt miljø osv), uten at det nødvendigvis er tilfelle på skolen vår. Det største argumentet har vært den besparelsen på lønn som kommer av å samle elevene på en større skole, med færre lærere per elev. Muligheten for slike besparelser er betydelig redusert etter at lærernormen ble innført. Det er rett og slett ikke lenger anledning til å kutte lærerstillinger på denne måten.

Samtidig har jeg forståelse for de som ønsker seg ny skole. Bygningsmassen ved Jåren-Råbygda skole er velbrukt, og kunne trengt et løft. Det ble holdt et folkemøte på skolen før jul. Der sa ordføreren at det ville ta en god stund før Jåren-Råbygda ville få penger til oppgradering, ombygging eller utbygging. Hun har helt rett. Det er Venn sin tur først, med sannsynlig byggestart 2023. Dersom Venn skole skal bygges stor nok til å ta imot barna fra Jåren-Råbygda, blir investeringen større. Da er sannsynlig byggestart 2027.

Noen som var på folkemøtet har oppfattet det slik at Jåren-Råbygda heller ikke vil få penger til vedlikehold i lang tid fremover. Det er heldigvis ikke riktig. Jåren-Råbygda skole har riktignok et vedlikeholdsetterslep i likhet med de fleste andre kommunale bygg i Skaun. Men kommunestyret vedtok i 2019 en eiendomsstrategi som innebærer at også Jåren-Råbygda skole skal ha en egen tiltaksplan for å holde bygget i god stand. Jeg kommer til å jobbe for at dette blir fulgt opp, og for at vedlikehold skal bli høyere prioritert fremover, på Jåren-Råbygda skole og ellers i kommunen. Senest nå i februar fikk skolen byttet avløpsanlegget.

Jeg håper at så mange som mulig velger å gå for fortsatt skole på Jåren. Vi er ikke verdens navle, men har veldig mye bra å bygge videre på.