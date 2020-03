«Takk for alle dugnadstimer!»

ST-debatt

Da hadde mange frivillige i løpet av 2 år gjort en formidabel dugnadsinnsats.

Heimevernet sentralt ga skytterlagene i bygda 1,2 millioner i tilskudd om vi bygde, og Heimevernet fikk lager og kommandoplass for sitt mannskaper under øvelser. Om ikke vi hadde sagt ja den gangen, hadde tilskuddet blitt tilbudt en annen kommune i Trøndelag.

Vi fikk også bruke mannskap lokalt i Heimevernet som hadde resttjeneste. Det var et stort pluss, for innen Heimevernet finnes snekkere, elektrikere, rørleggere og murere. En stor ressurs som vi fikk god nytte av under bygginga. Skytterlagsmedlemmer gjorde en betydelig dugnadsinnsats.

Mange bønder gav tømmer gratis. Dette ble samla opp, transportert og skåret på Grana og Halland sag. Materialene ble stabla og tørka. Stavlaftarbeidet ble utført den gang av firma TorsLaft. Rennebu kommune var positive bidragsytere under hele prosessen, og viste gjennom dette at de satte stor pris på prosessen utført og gjennomført av frivillige.

Dugnadstimer ble utført i flere hundretall, inntil prosjektet ble ferdig. Som skytterlagsleder den gang hadde jeg ingen peiling på bygging av hus i denne størrelse, men jeg hadde tro på folket, noe som viste seg å være riktig.

Etterhvert som vi arrangerte stevner, og skyttere fra fjern og nær var innom, fikk huset status som landets fineste skytterhus.

Flere av de som stod på som mest er borte i dag. Derfor er det med vemod jeg registrerer at skytterhuset ikke har noen interesse for framtida. Vi som stod på den gang for å lykkes, fikk tross alt daværende Adressavisens «Hedersrose» for innsatsen.

Det ble et praktbygg, og etter mitt skjønn et signalbygg for bygda som det burde være motiv for å ta vare på.

Ved å ta vare på dette bygget mener jeg at vi som er aktive i skytterlaget i dag, viser respekt for engasjement og innsats av de frivillige som la ned tusenvis av frivillige timer da dette huset ble satt opp. I tillegg er bygget et strålende eksempel på tradisjonell, god byggeskikk, som burde vært tatt vare på for framtida

I stedet blir huset lagt ut for salg, eller i verste fall jevnet til jorden av ei gravemaskin.

Om undertegnede er uenige i dette og mener etterbruk og bygninger burde vært ivaretatt på en annen måte, kan ingen ta ifra oss stoltheten over dugnadsinnsatsen den gangen, og det flotte resultatet som ble et flott skytterhus. I 2004 ble ordet «dugnad» kåret til Norges nasjonalord.

Ifølge et leksikon er ordet dugnad, eller «dovning», en gammel norsk skikk som går ut på: «i fellesskap å hjelpe en nabo eller andre med et bestemt arbeide - gjerne et som ikke, eller vanskelig kan klares alene, f.eks. omlegging av torvtak på et hus. Hjelperne blir gjerne godt bevertet, og arbeidet går med fart og humør»

Jeg kan bekrefte at leksikon har rett. Takk for alle dugnadstimer!

Sic transit gloria mundi.