Vi må anerkjenne frivillighetens betydning

ST-debatt

Det er mange som hver dag jobber for at Norge skal være et land med relativt små forskjeller, uten å få en krone i betaling. Tenker vi nok over hva frivilligheten betyr for livene våre og livene til dem vi er glade i?

I drøye to måneder har vi vært Orkland, og tiden vi er i nå preges av overganger. Kommunemaskineriet har gått gjennom flere omstillinger, vedtatt flere nye retningslinjer, men

det pågår fortsatt et omfattende kartleggings- og samordningsarbeid både administrativ og på politisk nivå, der målet må være å levere så gode og så rettferdige tjenester som mulig, over hele kommunen. Derfor er 2020 en vanskelig øvelse for mange, både innbyggere, mange ansatte og folkevalgte.

Når vi i det daglige prøver å finne ut av det praktiske, med veier, barnehager, skoler og andre ting vi er avhengige av i hverdagen, er det viktig at vi likevel husker aktørene som fort blir tatt for gitt - frivilligheten. Frivillige lag jobber for likeverd, inkludering og identitetsbygging som ingen andre. De gjør et arbeid når mange dører stenges, når skole og jobb er ferdig og mathandelen unnagjort, når kommunemaskineriet hviler, men når det fortsatt gjenstår et helt liv å leve. Sånn sett kan frivillige organisasjoner ha en helt avgjørende betydning for trivselen der man bor.

Skal vi lykkes med å være et inkluderende samfunn med relativt små forskjeller, må vi verdsette de frivillige organisasjonenes betydning, og vi må ta lagene på alvor. Derfor skal kommunen vår må spille på lag med frivilligheten, for å sørge at det viktige arbeidet fortsatt kan gjøres også i store Orkland. Sammen skal vi gjøre terskelen for å drive med frivillig aktivitet lavere. Dette kan vi få til gjennom å bygge tillit til hverandre, løfte frem arbeidet frivilligheten gjør og stadig søke veier for tettere samarbeid og bedre kommunikasjonsflyt.

Arbeiderpartiet i Orkland er opptatt av å gi alle mulighet til å delta i et mangfoldig kulturliv og varierte fritidsaktiviteter, og at kulturtilbudene må være tilgjengelige nært der folk bor. Vi vil at også i det krevende året 2020 og senere skal være mulig å drive med frivillighet. Heldigvis er det en bred tverrpolitisk enighet om akkurat dette, og hele Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse har klare målsettinger om å jobbe for at dette skal kunne skje.

Får å jobbe mot disse målene, må året 2020 preges av god kommunikasjon og åpenhet. Vi må bli godt kjent med hverandre, både kommunale ansatte, folkevalgte og representanter fra lagene, for å finne ut av hvordan vi kan jobbe best sammen. Kanskje trenger lagene veiledning i forbindelse med søknadsprosessen? Kanskje er det noen spennende prosjekter på gang som flere bør vite om? Hvordan kan vi sikre for at kommunikasjonen mellom lagene og kommunen er best mulig, og at alle aktørene føler seg tatt på alvor? Hvordan kan vi legge til rette for at ulike aktører kan samarbeide bedre? Hvordan kan vi sikre likeverd mellom lagene, og stimulere til aktivitet i hele den store kommunen?

Disse og flere spørsmål skal avklares fremover. Arbeiderpartiet vil at tillit og likeverd skal stå i fokus her.

Frivilligheten er en viktig ressurs i samfunnet vårt. Hvordan vi legger til rette for er viktig for Arbeiderpartiet. Husk også at søknadsfristen for driftsstøtte til lag og organisasjoner i Orkland i

2020 er utvidet og satt til 15. september 2020.

Lykke til med videre arbeid!