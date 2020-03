8. mars…hvordan er ståa…?

ST-debatt

Russland: 16 millioner kvinner er ofre for vold i hjemmet hvert år (78 millioner av Russlands innbyggere er kvinner. Mennene teller «kun» 66 millioner.)

Det anslås at så mye som 16 millioner russiske kvinner hvert år utsettes for vold i hjemmet.

Bare 51 000 av voldsutøverne dømmes.

For to og et halvt år siden endret det russiske underhuset, Dumaen, straffeloven slik at en mann ikke lenger kan straffes for første tilfelle av vold mot sin ektefelle.

(Et nytt lovforslag for å skjerpe straffen mot vold i hjemmet har fått 800 000 underskrifter, mens motstanderne av lovforslaget har samlet inn 1,3 millioner underskrifter.)

Mexico: I Mexico har drap på kvinner økt med 137 prosent de siste fem årene, ifølge landets riksadvokat Alejandro Gertz. I 2018 ble det rapportert om 912 drap i landet. I fjor hadde tallet steget til 1006.

Kvinner og makt: Kvinner er i mindretall i de fleste av verdens nasjonalforsamlinger. Dette er et stort problem, fordi kvinner ikke får påvirket de viktige avgjørelsene som tas i nasjonalforsamlingene. Rwanda, Bolivia og Cuba er blant landene med flest kvinner i nasjonalforsamlingen.

Kvinner er også i stor grad ekskludert fra regjeringer. I 2018 var det kun 20 kvinnelige statsledere i verden. Kun 18 prosent av alle ministere var kvinner.

Her hjemme: Nesten én av ti kvinner, 9,2 prosent, har vært utsatt for alvorlig vold fra partneren sin, ifølge rapporten «Vold og voldtekt i Norge».

Unge jenter får ikke selv bestemme hvorvidt de skal spille i gjennomsiktige shortser eller ikke. Jenter som spiller hockey får ikke takle, jenter får ikke lov å fly med ski på bena.

I Bergen produseres det russevideoer med følgende tekst: «ikke si det er lov med horer over 60 kilo, vi kan da for faen ikke se på hvaler når vi skal på byn», «de eneste krigerne som skal være igjen er de spinkleste horene», etterfulgt av «horer skal veies».

Kvinner som ønsker verv får til stadighet høre; du har da ikke tid du som er gift, har barn, har jobb, har verv fra før, har ikke nok erfaring osv osv.

Dette leserinnlegget kunne nok fylt en hel avis, da ovenstående oppsummering absolutt ikke er uttømmende. Konklusjonen må allikevel være: Vi er ikke i mål, det er langt igjen, og nei…8.mars er ikke gått ut på dato.