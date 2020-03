«Betongbiler og barn i Orkland»

ST-debatt

Partiene som styrer stemte også ned et forslag om dialog med bedrifter på Grønøra for å sikre barn som sykler over industriområdet. Det går bra hvis ungene har vettet i behold, ifølge Sp.

Null bekymring for barna

Ap og Sp mener barna må passe seg i møtet med betongbiler og annen tungtrafikk. Rasmus Skålholt fra Sp fikk siste ord i debatten om trafikksikkerhet:

«Jeg er ikke det minste bekymret for gående og syklende fra Råbygda. Så lenge de har vettet i behold, tar vare på seg selv og følger litegrann med, så har jeg tro på at det her går bra».

Ap, Sp og KrF har laget en politisk plattform som sier at «gang og sykkelveier skal prioriteres, særlig knyttet til skoleveier». Men: Barn på sykkel skal ta ansvaret selv når de passerer kryssende trafikk til og fra Con-Form, betongstasjonen, Orkdal Gjenvinning og annen industri. Skålholt reduserte riktignok Orkanger til ei grend i debatten, men denne grenda er like fullt et mål for myke trafikanter på vei til skolen, Idrettsparken, Orklahallen og Orklandbadet.

Flertallet brukte tre hovedargumenter mot å gjøre en ny trasé tryggere:

1. Med bru over Skjenaldelva får barna hele fire traséer å velge mellom

Flere alternativer hjelper ikke når alle er utrygge eller så lange omveier at de ikke blir brukt. I stedet for å hjelpe myke trafikanter på en viktig men vanskelig strekning, har Ap/Sp gjort det verre. Saken startet med at Norsk Kylling krevde flere kryssinger med stor trafikk tvers over dagens skolevei.

2. Dere skulle ha reagert før, vi har ny reguleringsplan

Vi trodde traséen over Skjenaldelva ville bli bra nettopp på grunn av reguleringsplanen for Grønøra Vest. Plankartet viser to kryssinger som ser stramme og oversiktlige ut. Da vi etterlyste en opprydding i kaoset på Grønøra i tråd med vedtatt plan, svarte rådmannen at det er godkjent to kryssinger til – som ikke står på kartet. Altså totalt fire på en kort strekning. Derfor vil vi ha tiltak. Vi har reagert, men hvorfor har ikke en eneste av de 34 folkevalgte i flertallsgruppen Ap/Sp/KrF løftet en finger? På samme måte er det også mindretallet som nå tar initiativ for å få tryggere kryssingspunkt over bilveiene Furumoen og Havneveien.

3. Det er verre mellom Evjen og Orkanger

Farlige forhold ett sted er aldri noe argument for å godta trafikkfare et annet sted. Tvert imot bør vi lære av feil. For øvrig er det håpløst å sammenligne Evjen-Orkanger med et industriområde med uoversiktlige forhold og store kjøretøy med blindsoner. Rasmus Skålholt hevdet fra talerstolen at unger som sykler Evjen-Orkanger krysser flere steder med en trafikk på 10 000 kjøretøy i døgnet (ÅDT). Det er grov feilinformasjon. Selv ikke E39 har så mye trafikk. Verst på strekket Evjen-Orkanger er kryssinga ved skysstasjonen med en ÅDT på 1500 – ikke 10 000.





Soga om Grønørbrua

Noen av oss har prøvd forgjeves helt siden 2012 å bedre forholdene på Grønørbrua. Orkdal kommune startet med feilaktig å avvise alt ansvar. Senere har vi opplevd kritikkverdig saksbehandling, og nå politikere som lukker øynene for møtet mellom tømmerbiler, betongbiler og barn på sykkel. Å legge ansvaret på ungene er et uttrykk for holdninger som var vanlige for 50 år siden. I kommunestyret onsdag tapte de myke trafikantene 11-40, men det er fortsatt mulig å bøte på skaden. Det minste Ap, Sp og KrF kan gjøre, er å be rådmannen gå i dialog med industrien om å redusere antall avkjørsler frivillig. Formålet er å trygge de svakeste i trafikken.