«Vi må berge Follo-bygget!»

ST-debatt

Det er vanskeleg å forstå ein slik tanke.

Hovudkonstruksjonen av bygget er frå rundt 1695, sannsynlegvis som bustad for sorenskrivaren. Mot slutten av 1800-talet vart dagens fasade i hovudsak skapt, og har vore det kjende landemerket for Follo landsgymnas og seinare Orkdal vidaregåande skole.

Vi sluttar fullt opp om kommunens vurdering, som i følgje avisa Sør-Trøndelag slår fast at bygget er «unikt og bevaringsverdig». Dette gjeld ikkje berre bygget i seg sjølv, men også plasseringa. Det vil vera eit stort tap for regionen om dette bygget skulle bli rive eller flytta.

Utgangspunktet må vera at bygget skal bli redda. Med dette utgangspunktet må ein gjennomføre ei vurdering av korleis bygget bør bli restaurert, og vi ser ikkje bort frå at dagens fasade er eit godt utgangspunkt, sjølv om det har vore fasadeendringar på 1900-talet. Kva som skal skje innvendig må i første rekke bli vurdert ut i frå byggets konstruksjon, og i tillegg ut i frå bruksbehov. Først då kan ein få eit reelt budsjett for istandsettinga, og sjå på korleis restaureringa kan bli finansiert, både frå fylkeskommune, riksantikvar og andre kjelder. Vi reknar med at det er mange som vil og kan bidra.

Det vil vera berekraftig for kulturmiljøet i Orkland og Trøndelag å restaurere dette bygget, og det er i tillegg som regel også berekraftig når det gjeld klima og ressursbruk å restaurere i staden for å rive og byggje nytt. Rambøll leverte 2. mars 2020 ein rapport til Innlandet fylkeskommune om oppgradering av bustadhus i tre, samanlikna med riving/nybygging. Dei kom til 59% mindre utslepp av klimagass. Det er difor grunn til å tru at rehabilitering av hovudbygget på Follo også vil gje klimamessig gevinst, samanlikna med riving og nybygg.

Orkland SV vil gjera det vi kan for å hindre riving dette viktige kulturhistoriske bygget, og for rehabilitering. Vi reknar med at dette vil vera tverrpolitisk semje om dette i Orkland.