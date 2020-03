«Kampen for Gulbygget»

ST-debatt

Bygningen skriver seg tilbake til 1600-tallet da den ble oppført som sorenskriverbolig, og den ble ombygd til sveitserstil på sent 1800-tall.

Fasadeendringen fra 1800-tallet preger bygningen den dag i dag, i tillegg til innbyggingen av glassverandaen som mest sannsynlig ble endret på tidlig 1900-tall. Orkdal landsgymnas ble opprettet i 1923 og har tjent som skoleanlegg siden, bortsett fra en periode under krigen da det ble overtatt og brukt til innkvartering av tyske soldater- 600 personer på det meste.

Etter krigen var Follo ubrukelig som skoleanlegg, men med iherdig arbeidsinnsats ble skolen gjenåpnet høsten 1945.

Det har gjennom årene hersket stor splid om byggets fremtid og på slutten av 70-tallet klarte sterke lokale krefter å avverge en rivning av E-bygget. Men nå står vi her igjen, 40 år etter og skal ta opp kampen på ny. For vi ønsker ikke at dette landemerket som er en så stor og viktig del av vår lokale historie skal gå tapt, til fordel for et nytt og tilsynelatende livløst bygg. Vi håper på å skape et sterkt engasjement blant befolkningen i Orkland og blant våre politikere for å få stanset dette, nok en gang.

Vi i fortidsminneforeningen stiller oss svært kritiske til Fylkeskommunens behandling, og argumentasjon. Det som gjengis av utsagn fra Fylkeskommunen bærer preg av villedende og klart tendensiøse unøyaktigheter og situasjonen virker politisk låst fra deres side.

Det refereres til store fasadeendringer som har ødelagt byggets opprinnelige utseende. Dette ble gjort på slutten av 1800-tallet og kan vel sies å være en del av byggets historie. Med dette fulgte endringer i vinduene, noe som er helt naturlig og har ingen innvirkning på bærekonstruksjonen. Den originale omrammingen ble bevart ved oppgraderingen, og er den vi kan se i dag. Grunnmuren er fra 1600-tallet og det bør ikke være overraskende at denne trenger rehabilitering. Den er tross alt ca. 300 år. Så kommer vi til den viktigste og mest fatale endringen, bærevegger har blitt fjernet og bygget står i fare for å falle sammen. Dette er det store grunner til å tro at er en konsekvens av ombyggingen i 2012 i regi av fylkeskommunen, og kunne vært unngått ved en annen tilnærming. Ved rehabilitering av eldre bygg kreves en annen prosess og tilnærming enn ved nybygg, dette for å sikre en god istandsetting som setter byggets behov fremfor brukeren. Man kan stille spørsmål ved om dette har blitt gjort i denne prosessen.

Fra et miljøperspektiv vil det også være mer bærekraftig å rehabilitere fremfor å rive/bygge nytt, noe som vil gi en klimapositiv gevinst. Et argument som bør veie tungt i en avgjørelse.

Vi vil gjerne få til et samarbeid med fylkeskommunen for å se på alle muligheter for dette bygget og bistår gjerne med vår kompetanse, da rivning bør være den aller siste utveien når alt annet er prøvd.

Kommunen anbefaler vi på det sterkeste å utsette behandling av en evt. rivesøknad til kulturminneplanen er utarbeidet. Bygg E er et av flere hus på Follo som til sammen utgjør et viktig kulturmiljø. Flere inngrep i dette kulturmiljøet bør ikke gjennomføres før det er utarbeider reguleringsplan for området.

Fortidsminneforeningen har satt dette bygget på sin «rødliste» over kulturminner i fare og vi håper på å skape debatt og engasjement så vi igjen kan stanse rivningen av det som kanskje er en av våre viktigste kulturhistoriske bygg i Orkland.

Fortidsminneforeningen