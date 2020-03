Nei til privat barnehage i Buvika

ST-debatt

Det er snakk om barnehage med en mulig kapasitet på mellom 80 og 120 barnehageplasser, med 15 til 25 arbeidsplasser.

Vi i Fagforbundet Skaun er i utgangspunktet positiv til at det er noen som ønsker å få til noe i kommunen vår, men vi anser opprettelse av en privat barnehage som uaktuelt. For oss er det viktig å ta vare på velferdsstaten, og en sentral del av velferdsstaten er at velferdsordningene eies, finansieres og drives av det offentlige. Dette sikrer forutsigbarhet for brukere av tjenesten og for de ansatte.

Fokuset i velferdstjenestene våre skal være motiverte fagfolk som jobber for å gi tjenester av høy kvalitet, ikke profitt! Det skal være trygt for foreldre å levere barna sine i barnehagen og det skal være godt for barna å være der. Konkurranseutsetting og privatisering av barnehager gjør barnehagene til slaver for markedskreftenes luner og ustabilitet. Barnehageplasser og arbeidsplasser som er der en dag kan være borte en annen dag!

For oss i Fagforbundet Skaun skal barnehager skape andre verdier enn penger. En god start på livet følger en gjennom hele livet, og barnehagene våre er en viktig del av nettopp dette. Lek, latter, glede, venner og læring kan ikke måles i penger, og det er bare det offentlige som kan tilby dette uten at profitt kommer i veien. Våre barn er heller ikke noe som skal tjenes penger på.

Vi kan heller ikke glemme alle de flotte barnehagene vi har i Skaun. Barnehagene vi har tilbyr tjenester av høy kvalitet gitt av gode, omsorgsfulle og kompetente ansatte. Vi har full barnehagedekning i Skaun og antallet barn mellom 2 og 5 år går ned. En privat barnehage i denne størrelsen vil bli en direkte konkurrent til våre eksisterende barnehager. Penger vi idag bruker på fagfolk og kvalitet i de kommunale barnehagene vil bli flyttet til den private, noe som vil begrense fleksibiliteten og kompetansen i de eksisterende.

Vi kan ikke la dette skje, og derfor stiller vi i Fagforbundet Skaun oss sterkt imot opprettelsen av en privat barnehage i Buvika. Politikerne i Skaun kommune må sørge for at offentlige tjenester forblir i offentlig eierskap!

av Martin T. Engen, leder Fagforbundet Skaun og Anna Krogset, leder Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, Fagforbundet Skaun