ST-debatt

Dette krever at vi fortsatt må holde motet oppe og holde sammen. Men det er ikke bare lett, det kan også være vanskelig. Alle kjenner vi nok på at våre liv begrenses, og at framtiden kan virke både utrygg og usikker.

Derfor er det viktigere enn noen gang at vi står sammen, og det er gledelig å se det samholdet vi har. Det er mange som gjør noe ekstra for oss andre, og jeg vil rette en ekstra takk til dere.

Mange gjør i disse dager en helt ekstraordinær innsats. Samtidig tror jeg flere kjenner på at vi savner de bedriftene, eller personene som på grunn av regjeringens tiltak ikke kan fortsette sitt arbeide. Det jobbes på mange fronter for å finne løsninger for bedrifter som behøver hjelp, og jeg tar dette på største alvor. Jeg vil bruke tiden framover til å se på hva vi kan gjøre i Rindal, i tillegg til statens krisepakker. Så håper jeg at statens krisepakke som kommer fredag gir tiltak som treffer der den skal. Samtidig er det viktig at vi alle bruker det lokale næringslivet så mye som mulig framover.

Den situasjonen vi er inne i føles som å «stå i stormen», men vi er godt rustet til å håndtere «stormen». Vi har fått på plass gode rutiner, og kan iverksette ytterligere tiltak raskt om ting endrer seg. I dette arbeidet har kriseledelsen i Rindal kommune jobbet godt, og jeg vil takke for det gode samarbeidet vi har der. På vegne av kriseledelsen oppfordrer jeg alle om å ikke gi opp, hold ut og hold sammen.

av Vibeke Langli, ordfører Rindal kommune