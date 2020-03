Internett for alle

ST-debatt

Da er det bra vi er så godt rustet med mobil- og internettdekning over det ganske land…eller?

Nkoms dekningsrapport for 2019 viser at det er store forskjeller mellom by og land. 98 prosent i tettbygde strøk har tilgang på høyhastighetsbredbånd med fiber, mens bare 59 prosent av husstandene i distriktene med spredt bosetting har samme tilbud.

Man ser nå at det å leve og drive næringsvirksomhet i områder med lav dekning, er vanskelig og vil kunne gjøre det enda mindre attraktivt å bo i distrikts Norge. Og fremtidens næringsliv, skolegang og velferdstjenester forutsetter en kapasitet lang ut over det vi har per i dag.

Mobilt bredbånd er i dag den eneste muligheten mange har for å få internett tilgang, men det vil i enkelte områder være spesielt utsatt for vær og vind, og dermed utgjøre en sikkerhetsrisiko. I tillegg er datapakkene dyre og begrenset i størrelse, slik at man ofte blir tvunget til å kjøpe kostbare tilleggspakker.

Hvis det ikke større grad legges til rette for en utbygging av bredbånd i distriktene, vil man kunne ende opp med digitale A-og B- lag. Dette vil også gå utover den oppvoksende generasjon. Vi kan ikke ha det slik at undervisningsmetodene må legges opp etter hvor du bor i landet. Bredbånd bør gjøres til en rettighet for å unngå dette.

I Orkland Arbeiderparti sitt partiprogram for 2019-2023 står blant annet følgende: «For å bygge hele Orkland sammen må det legges bedre til rette for fungerende forbindelser mellom de ulike delene av kommunen. Det må være en prioritert oppgave å bidra til høyhastighets bredbånd/fiber i de områdene som mangler dette. Arbeiderpartiet mener dette er et offentlig ansvar og kan løses med statlige, regionale og kommunale midler for å sikre full dekning.»

Viktigheten av dette har vel aldri vært mer tydelig enn nå.