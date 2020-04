Arbeiderpartiet vil bruke krisetiden til kompetansepåfyll

ST-debatt

Permitterte arbeidstakere må få tilbud om å heve egen kompetanse, mener Arbeiderpartiet.

Ap mener at vanlige arbeidsfolk må kunne få kompetansepåfyll og få utvikle seg når det går ledige. Da må fellesskapet stille opp for å sørge for at både bedrifter og arbeidsfolk kan komme sterkere ut på den andre siden.

Fagskolene i Norge står klar til å gi permitterte fagarbeidere et utdanningstilbud innen flere bransjer, som industri, bygg og anlegg, kultur og varehandel. Det er viktig for både bedriftene og de ansatte at situasjonen med redusert aktivitet brukes til å styrke kompetansen til de ansatte.

Vi må gi klarsignal for at flere typer opplæring og utdanning kan gjennomføres mens man er permittert og på dagpenger. Penger må på bordet for å få på plass et skikkelig tilbud, og partene i arbeidslivet må få en sentral rolle.

Fagskolene blir ofte omtalt som arbeidslivets skole og de står klare for å rulle ut tilbudet i store deler av landet dersom de blir tilført midler, og regelverket tilpasses den situasjonen vi står i. Dette er viktig for at vi ikke skal miste dyktige fagfolk, unngå permitteringer og oppsigelser, og stå mye bedre rustet for tiden etter krisen. Fagskolene kan i fellesskap tilby et bredt utdanningstilbud, og kan dekke et stort geografisk område. Vi må bruke fagskolenes kompetanse i langt større grad, enn hva vi i dag gjør.

Når Stortinget i dag behandler krisepakke 3, så har Arbeiderpartiet vært opptatt av:

Gå i dialog med utdanningssektoren, inkludert fagskolene, for å kartlegge hvor raskt sektoren kan ha ledig kapasitet for nye studenter, og kortere moduler i perioden arbeidstakere er permittert.

Raskt å gjøre nødvendige lovendringer slik at fagskolene kan tilbys kurs av kortere varighet.

Sikre flyt i opplæringsløpet for lærlinger og at nye lærekontrakter blir tegnet, senest innen revidert nasjonalbudsjett for 2020.

Øke rammetilskudd til fylkeskommunene med ekstraordinære midler på 250 mill. kroner knyttet til situasjonen på arbeidsmarkedet, for å støtte bedriftsintern opplæring, mulighet til øke kapasitet innen videregående opplæring og fagskoler for de som nå er permittert, samt å styrke de regionale karriereveiledningssentrene.

I samarbeid med partene komme raskt tilbake med et konkret forslag til kompetansehevingstiltak med en ramme på 150 mill. kr.

Arbeiderpartiet har også i sitt alternative statsbudsjett for 2020 foreslått 1000 nye fagskoleplasser. Dette er i tråd med NHOs kompetansebarometer og hva LO har etterspurt. Det er viktige enn noen gang at vi nå intensivere investeringen i arbeidsfolks kompetanse for å gjøre arbeidslivet konkurransedyktig i en svært vanskelig situasjon.