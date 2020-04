Ja og nei til privat barnehage

ST-debatt

På vegne av Fagforbundet Skaun sier de et tydelig nei både til denne barnehagen og til private barnehager generelt. Jeg skal ikke her ta en full debatt om kommunalt versus privat eierskap, selv om det i seg selv er interessant. Norge har en blandingsøkonomi der vi forsøker å hente ut det beste fra hver verden. Men jeg må peke på noen feilslutninger i Engen og Krogset sin tekst.

Engen og Krogset skriver at «fokuset i velferdstjenestene våre skal være motiverte fagfolk som jobber for å gi tjenester av høy kvalitet, ikke profitt». Jeg tror Engen og Krogset skal være litt forsiktige så de ikke snakker ned de fagfolkene som jobber i private barnehager. Der jobber det flinke fagfolk som ikke mangler noe på verken motivasjon eller kvalitet. Veldig mange av dem er også organisert i Fagforbundet, som Engen og Krogset representerer. Det blir også for enkelt å avskrive privat virksomhet på grunn av at det kan bli drevet med overskudd. Også våre kommunale barnehager i Skaun måles på pengebruken, og de barnehagene som klarer å bruke mindre enn budsjett får skryt. Barnehagenes budsjetter er stramme, men forsvarlige.

Videre skriver de: «Lek, latter, glede, venner og læring kan ikke måles i penger, og det er bare det offentlige som kan tilby dette uten at profitt kommer i veien.» Her er det nok en forglemmelse, for her i Skaun har vi Fredly barnehage som er drevet på ideell basis, der ingen penger kan forlate barnehagen. Fredly barnehage har i omkring 40 år vært en viktig brikke for å ha nok barnehageplasser i Skaun. Det er bare 5 år siden det offentlige tilskuddet til private barnehager ble satt til samme nivå som de kommunale. Før det skjedde var de private barnehagene en ren besparelse for norske kommuner. Litt spøkefullt kan vi si at kommunene fikk en «profitt». De ideelle organisasjonene som eier og driver barnehager og skoler har en høy stjerne hos oss i Kristelig Folkeparti. Engen og Krogset virker noe forutinntatte når de påstår at det hos private barnehager er slik at profitt kommer i veien for lek, latter, glede, venner og læring. Har de noen gang vært på besøk hos en privat barnehage?

Private barnehager kan i mange tilfeller være et verdifullt bidrag til valgfrihet for barnefamiliene. Det er større sjanse for å tenke nye tanker og utvikle barnehagene videre hvis ikke alle barnehagene er eid og drevet etter den samme malen. Jeg kan derfor i prinsippet stille meg positiv til en privat barnehage i Skaun. Hos oss i Kristelig Folkeparti er det først og fremst de ideelle barnehagene som vekker varme følelser. Men dersom vi skal videreutvikle barnehagene for fremtiden trenger vi alle gode krefter med på laget: kommunale, private og ikke minst ideelle. Det er derfor et godt initiativ som er kommet.

Men.

Akkurat nå har vi full barnehagedekning, slik også Engen og Krogset skriver. I 2018 sa kommunestyret nei til en søknad fra Fredly barnehage om å få utvide fra 35 til 75 barn. Begrunnelsen var nettopp at kapasiteten er god nok i Skaun, og barnetallet svakt synkende, slik at en utvidet Fredly barnehage ville bety ledig kapasitet og dårlig ressursutnyttelse ved de kommunale barnehagene. Det samme gjelder i denne saken.

Nå skal ikke jeg konkludere på forhånd i denne saken, men jeg mener at kommunen skal praktisere likebehandling. Akkurat nå er det ikke behov for flere plasser. Og når behovet kommer er Fredly barnehage først i køen.