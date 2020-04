Stopp gapkjøringa med snøskuter i norsk natur

ST-debatt

Viser til reportasje i avisa Sør-Trøndelag den 26. mars i år. Statens naturoppsyn hadde rykket ut i forhold til tips om ulovlig kjøring med snøskuter i Rindal kommune.

Ulovlig snøskuterkjøring er som kjent et kraftig økende problem. Snøskuterkjøring kommer stort sett i konflikt med alle andre friluftsinteresser, samt at det er en trussel for vår fauna. Loven om motorferdsel i utmark, kom i 1977. Bakgrunnen for at denne loven ble vedtatt, var at allerede da ble samfunnet redd for at dette skulle føre til redusert trivsel i vår natur.

Vi vet at mer lovlig kjøring, fører til mer ulovlig kjøring. Dette er dokumentert i undersøkelser fra Nord-Norge og Sverige. Ergo bør vi være meget forsiktige i forhold til å lempe på dagens lovgivning.

Kommunene som ivrer for en lovendring til fordel snøskuterkjøring, viser til reiselivsinntekter. Men all erfaring viser at det øvrige friluftslivet reduseres. Med dagens lovverk er det de siste ti årene blitt en dobling av antall snøskutere.

Lensmann Nils Roger Duna i Flatanger var tidligere miljøkoordinator i Nord-Trøndelag politidistrikt. Han er kanskje den i Midt-Norge, som fra politiets side har jobbet mest med skuterproblematikk. I et innlegg i 2015 poengterte han at jo flere skuterløyper og -leder som opprettes, jo mer ulovlig kjøring flyttes fra innmark til utmark.

Stadig flere av oss vil søke stillheten og følelsen av det urørte. Undersøkelser viser at det norske folk ikke ønsker en liberalisering av reglene for snøskuterkjøring i utmark. Dette gjelder også i innlandskommunene.

Det som overrasker oss i denne saken, er uttalelsene til ordfører Vibeke Langli. Vi tar forbehold om at hun er rett referert i avisen. Hun sier: «Jeg forstår at skuterkjørerne vil ut å kjøre. Men i utgangspunktet er dette ulovlig, og det er politiet som håndhever regelverket».

Det er faktisk ikke bare i utgangspunktet at dette er ulovlig, det er rett og slett strengt forbudt etter norsk lov hele vegen! Det er ikke en slik holdning vi ønsker fra ledende politikere i Trøndelag. Vi naturelskere ønsker fortsatt at naturen skal være en plass der vi ikke hører motordur og støy, og der verdien av uteaktivitet og natur står i høysetet.

Vi snakker ikke om reindriftssamer som er helt avhengig av skuteren i sitt virke, grunneiere som skal kjøre utstyr i forbindelse med sin virksomhet, funksjonshemmede eller hytteeiere som har godkjenning for kjøring på merket løype. Vi snakker om guttunger uten respekt for lov eller natur som driver gapkjøring med snøskuter.

Akkurat nå så går våre hjortedyr med kalv, samtidig som det er mye snø i terrenget. Generelt så er de fleste arter mer sårbar nå på tampen av vinteren. Det er ekstremt viktig å vise hensyn.

I debattinnlegg ser vi ofte at snøskuterentusiaster mener at ressursene bør settes inn på mer alvorlige forbrytelser enn snøskuterkjøring fra politiet sin side. Vi, og vi er mange: hytteiere, jegere, fiskere, skigåere, turelskere, fjellfarere og andre som er glade i naturen, mener at dette er alvorlige forbrytelser. Vi vil ha naturopplevelser uten motordur!

PS. Tips Statens naturoppsyn (SNO) om ulovlig snøskuterkjøring, og du gjør våre barn og barnebarn en stor tjeneste.

Terje Staveli og Tore Evjen