Reis til Lesvos

ST-debatt

Orkland SV har i tirsdagens utgave av ST et betimelig innlegg som setter søkelyset på de umenneskelige leveforholdene til de mer enn 20 tusen flyktningene som er stuet sammen i Morialeiren på Lesvos.

Også vi støtter kravet om at Norge må hente folk fra Moria. Og vi oppfordrer alle til å støtte de humanitære organisasjonene som driver hjelpearbeid der.

Det er ikke første gang Lesvos har tatt i mot mange flyktninger. I 1920-åra ble mer enn 400 tusen muslimer tvangsflyttet fra Hellas til Tyrkia , og 1,2 millioner gresk ortodokse fra Tyrkia til Hellas. Av Lesvos sin befolkning på omkring 90 tusen, stammer 60 prosent fra flyktningene som kom fra Tyrkia. Mange mener at dette er grunnen til at dagens flyktninger fram til det siste er blitt møtt med gjestfrihet og stor frivillig hjelpeinnsats av lokalbefolkningen. For denne innsatsen ble de i 2016 nominert til Nobels Fredspris.

Lesvos er ei stor øy, med et flateinnhold nesten på størrelse med Orkland kommune. Moria ligger på østsida av øya, og dagliglivet ellers på øya påvirkes i liten grad av situasjonen i og rundt flyktningeleiren. Det er derfor misvisende når Lesvos betegnes som «et helvete på jord» , som i innlegget fra Orkland SV.

Befolkningen på Lesvos har gjennomlevd flere kriser i de seinere åra: Finanskrisen i 2008, tilstrømmingen av flyktninger fra 2015, og nedgang på 70 prosent i turistnæringen som følge av dette. Den ensidige framstillingen i media, av Lesvos som en øy oversvømt av flyktninger, bidro sterkt til denne nedgangen.

Vi har besøkt Lesvos mange ganger i løpet av de siste 20 åra. Og øya er enestående, med sin varierte natur, sitt rike kulturliv, gjestfrie befolkning, historiske minnesmerker, varme kilder, og det mange vil hevde er Hellas beste kjøkken. Våre venner der er svært bekymret for at øya de er så stolte av og glade i, fortsatt skal ha et ensidig, negativt omdømme, med de økonomiske konsekvensene det fører til for de hardt prøvede innbyggerne. De fortjener bedre.

Ingrid Wold og Per Arne Hyldmo