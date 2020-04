Orkland Ap: Ikke alle skal med

ST-debatt

Som innledning i sitt valgprogram for kommunestyreperioden 2019 – 2023 sier Ap riktignok «For å ivareta et levende lokaldemokrati, må innbyggerne både på tradisjonelle og nye måter inkluderes i utviklingen av sine lokalsamfunn. Åtte måneder etter kommunevalget høsten 2019, fraviker Ap dette.

«Dører vil lukkes»

Tormod S. Slupphaug møtte som varamedlem for Arbeiderpartiet i Formannskapets møte 3. april. Berit W. Johansen uttalte at det er ingen som er i tvil om at åpenhet og medvirkning er viktig i planprosessen og at prosessen blir dårligere uten. Slupphaug ga uttrykk for tvil om dette, men mente at høringsrunder kunne gjennomføres digitalt. Dører vil lukkes og dører vil åpnes, var hans kommentar. Han fikk sin fulle støtte fra ordfører Oddbjørn Bang.

Småbylista har gått til valg på å arbeide for økt åpenhet i kommunal politikk og forvaltning for å redusere avstanden mellom folkevalgte og folk flest. Vi mener at å lukke dører for kommunikasjon er å svikte åpenheten. Dette svekker kunnskapen om, interessen for og tilliten til lokaldemokratiet. Småbylista ønsker ikke å lukke dører. Reguleringsplanen for ST-tomta er en sak som krever åpenhet og tilgang på kunnskap, slik at innbyggerne kan gi sine innspill til planen. Småbylistas representant Hans Kringstad foreslo å utsette saken, men ble nedstemt.

Dører er lukket

Orkland Rådhus og kommunehusene er for tiden stengt på grunn av pandemisituasjonen. Dette reduserer tilgangen til kontakt med kommunens saksbehandlere. Folkemøter lar seg ikke gjennomføre. Foretak og organisasjoner med over fem personer kan ikke møtes for å lage uttalelse.

Slupphaug og Bang mener åpenbart at digitale løsninger er tilstrekkelig, og ivaretar den lovmessige rett som våre innbyggere har til å uttale seg i ulike saker, som for eksempel reguleringsplanen for ST-tomta.

Slupphaug og Bang burde visst bedre. Slupphaug som medlem i hovedutvalg for oppvekst og omsorg i forrige kommunestyreperiode og helse og mestring i inneværende. Bang som tidligere lærer. Begge roller gir innblikk i at det er forskjell på folk, og folks ulike behov for informasjon og kommunikasjon.

Folkemøter gir mer åpenhet

Selv møter jeg gjennom mitt daglige virke personer med ulikt ståsted. Noen har tilgang til digitale løsninger, andre må ha valgt det bort av økonomiske eller andre årsaker. Noen har familie og nettverk som kan hjelpe, andre ikke. Samfunnsinteressen og klokskapen kan være den samme, men nå utelukkes noen. Ikke alle blir med.

I folkemøter kan folk få gode forklaringer, stille spørsmål direkte om blant annet virkninger av ulike løsninger, høre hva andre er opptatt av, og diskutere seg imellom. Ingen digitale møter kan erstatte åpne møter med fagfolk og lekfolk når vi behandler viktige planer som avgjør hvordan lokalsamfunnet blir.

Hans Kringstad og Berit Westrum Johansen fra Småbylista har i henholdsvis hovedutvalg forvaltning og formannskap i forrige uke, fremmet forslag og argumentert for at alle får anledning til å bli med i den offentlige debatten. De har kun fått sine egne stemmer.

Undertegnede er kjent med at flere personer, med nært forhold til saken, ønsker et folkemøte for å få informasjon og svar på en del spørsmål. Fortsetter korona-restriksjoner i to måneder, er folkemøter utelukket.

Alle representanter i hovedutvalg forvaltning og formannskap, med unntak av Småbylistas representanter, mener at reguleringsplanen for ST-tomta må sendes ut på høring nå. Det må den ikke.