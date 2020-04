Ulovlig scooterkjøring: - Å kalle det en «alvorlig forbrytelse» blir for dumt

ST-debatt

I et leserinnlegg 2. april kommer Tore Evjen og Terje Staveli med mange påstander om snøscooter som er helt feil.

Vi kan være enig at ulovlig snøscooterkjøring er ulovlig. Det vet alle – ulovlig er ulovlig uansett hva man bedriver. Men å kalle det «alvorlig forbrytelse» blir for dumt. Her må man stikke finger’n i jorda og sammenligne hvilken skade disse alvorlige forbrytelsene faktisk utgjør. Når snøen smelter er sporene etter snøscooterkjøringen vekk – og hva gjelder dyrene kommer jeg tilbake til det. Hva er den egentlige skaden som er forvoldt? Handler det mer om noe så banalt at noen blir krenket av å se at andre folk har det hyggelig og bare bedriver en aktivitet man selv ikke liker.

Undersøkelser fra forsøk som ble gjort før motorferdselsloven ble endret i 2015 viste at den ulovlige kjøringen ble redusert da det ble opprettet løyper. Statistikk kan også benyttes for å hevde at med flere biler på veiene vil det ergo bli flere som kjører for fort. Tall som brukes for «ulovligheter» begått med snøscooter har ofte store mørketall. Er det faktisk kjøring utenfor løype? Eller er det kjøring uten hjelm? Glemt dispensasjon hjemme? SNO anmeldte 40 personer for ulovlig kjøring i Norge i fjor. 40 for mange ja – men det tilsvarer 0,4 promille av antall snøscootere. Så hvor omfattende er denne alvorlige forbrytelsen egentlig? I ett enkelt politidistrikt mistet cirka 2300 førerkortet i 2019. I ett enkelt distrikt! Mens 18000 i samme politidistrikt hadde andre overtredelser av veitrafikkloven; fart/rus/adferd. Jeg forsvarer ikke den ulovlige kjøringen, men man må ta av seg skylappene og ikke tro at det kun er snøscooterførere som bryter loven.

Forfatterne hevder at snøscooterparken har doblet seg de siste 10 årene. La oss se på fakta: I 2009 var det cirka 66500 snøscootere i Norge. I 2019 var det 92000. En dobling skulle tilsi at det i 2019 var 133000 snøscootere. Det mangler 41000 snøscootere for at påstanden skal være riktig. Det kan være greit å sjekke fakta før man kommer med påstander. Leser man statistikken vil man se at økningen i antall snøscootere var større FØR lov om motorferdsel ble liberalisert i 2015. Stikk i strid med hva snøscootermotstanderne hevdet ville skje.

Det hevdes ofte, og også i dette leserinnlegget at dyrene skremmes av snøscooteren og man bruker det som argument. Konklusjonen fra rapport som bla NINA, Norsk institutt for naturforskning har gjort viser det stikk motsatte. Rapporter fra USA viser det samme, rapporter fra Sverige viser det samme. Faktisk så står det at det er mennesker til fots/på ski som skremmer og stresser dyrene mest. Dette er ikke min påstand – men konklusjoner fra fagfolk. Begrunnelsen fra NINA er den samme som snøscooterbrukere har hevdet i lang tid – dyr ser ikke på snøscooteren som en naturlig fiende, det er folk til fots/på ski som instinktet har lært dem at er farlig. Dessverre er det altfor lett å slenge ut en slik påstand – og den blir tatt som sannhet uten at folk kjenner til fakta.

Jeg begynner også å bli ganske lei av at det hevdes at «det norske folk» ikke vil ha liberalisering av snøscooterkjøring. Hvis man synes at undersøkelser som spør om man liker eple eller appelsin, og det da konkluderes med at ingen vil ha banan – så er slike påstander greit å komme med. Ærlig talt, er det slik argumentasjon man skal vinne debatten med? Undersøkelser som har klarlagt premissene korrekt viser at folk vil at kommunene skal få bestemme selv, og at kommunene skal få lov til å opprette løyper for fritidskjøring med snøscooter. Det er hva som er fakta. Norge er stort nok til at alle kan ferdes på fjellet og finne store nok områder som man kan trives i. Ingen bør ha rett til å kreve at alle områder skal være kun for seg selv og at sitt syn på naturopplevelser er den ene riktige.

Til slutt, det er for enkelt å hevde «vi er mange som mener dette». Dere er to personer som har signert leserinnlegget! Jeg kan også hevde det er mange hytteeiere, jegere, fiskere, snøscooterbrukere, skigåere, turelskere, fjellfarere og andre som er glad i naturen som er sterkt uenig i at dette er alvorlige forbrytelser.

Naturopplevelser kan man ha både med og uten snøscooter.

av Frode E. Rydningen, nestleder i Snøscooterklubbenes fellesråd