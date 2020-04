Vær våken!

ST-debatt

Tida vi er i nå krever solidaritet i hverdagen. Med våre barn og familie, med mennesker som lever i frykt, med ensomme, med arbeidsløse og andre som mister livsgrunnlaget sitt. Og ikke minst holde oss sjøl

friske. Men vi må samtidig se framover!

I forkant av pandemien så vi at forskjellsnorge var større enn på mange tiår. Velferdsprofitører sugde milliarderverdier ut av skattepengene våre. Matjord ble bygd ned og naturområder omgjort til vindindustrianlegg. Regjeringa forkorta tida med arbeidsavklaringspenger, brillestøtten til utsatte barn ble fjerna og barnetillegget for uføre ble redusert. Lønnsutvikling for de lavest lønte var lavere enn prisstigninga. Arbeidstidas lengde ble utvida. Arbeidsledigheten var høy og regjeringspartiet Venstre foreslo i vinter å innføre karensdager på sykepenger. På tross av at regjeringens opprinnelige unntakslov ble kraftig begrensa av stortingsflertallet ligger det allikevel mange muligheter for dem til å sette

lovbestemmelser og rettigheter midlertidig til side, som de av et flertall i stortinget kan få støtte for å gjøre permanente.

Alle disse endringer, til det verre, kan bli forsterka etter at pandemien er over. Historien har vist gjentatte ganger at kriser åpner muligheter for autoritære krefter i samfunnet. Den nasjonale konsensus mot viruset vil slå sprekker, og da må vi utvikle alternative løsninger til kapitalismen. Mange risikerer å ikke komme i arbeid på lange tider. Pensjonene og ytelser kan bli salderingsposter og mange velferdsordninger vil sannsynligvis forverres for folk flest.

Folkets svar på dette er organisering, aksjonisme og dristige løsninger. Vi må bygge allianser mellom aksjonsgrupper, sosiale bevegelser og fagforeninger. Det er tid for analyser og ideologisk debatt. Kriser med stor arbeidsledighet vet vi historisk fører til apati og desorganisering. Dette må ikke skje! Fagbevegelsen må åpne sine organisasjoner for de som ikke har arbeid og engasjere seg sterkere i

sosialpolitiske spørsmål, miljøkamp og kvinnefrigjøring.

Rødt er det partiet som konsekvent vil forsvare opparbeidede rettigheter for folk flest, bygge allianser, utvide demokratiet til også å gjelde økonomi og begrense sterkt kapitalens makt og innflytelse på den

politiske eliten. Vårt svar er LO Trondheim sin hovedparole 1.mai: For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge. Rødt har plass til mange flere. Det handler om å forsterke arbeidsfolks makt mot kapitalmakta.

av Hege Bae-Nyholt, gruppeleder for rødt i Trøndelag fylkeskommune og Stine Gangås, kommunestyrerepresentant for Rødt i Orkland