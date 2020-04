Åpne videofolkemøter

ST-debatt

Sitatet er hentet fra Orkland Arbeiderparti sitt partiprogram.

Hvordan holde trykket oppe?

Samfunnet har stoppet opp. Flere bedrifter står i fare for å gå konkurs, mange er permittert og står i fare for å miste jobben. De store politiske diskusjonene har derfor dreid seg om hvordan vi kan bidra til å holde trykket og økonomien oppe.

Stort sett er alle partier enige om «tiltakspakken», men Småbylista har tatt til orde for at behandlingen av reguleringsplaner nå må settes på hold. Etter deres mening vil det ikke være mulig å gjennomføre gode nok høringsrunder uten at vi møtes fysisk.

Tirsdag 4. april ble jeg anklaget i avisa for å være imot åpenhet og medvirkning, fordi jeg har stilt meg tvilende til at et digitalt folkemøte nødvendigvis trenger å bli en dårligere løsning enn et fysisk møte.

Er digitalt nødvendigvis dårligere?

Vanskeligere å kommunisere, problemer med lyd og bilde, enkelte kan bli ekskludert fra å delta. Joda, det er lett å finne argumenter mot digitale møter, men mange av oss har opplevd de siste ukene at det faktisk går an, til tross for kanskje litt prakk med teknikken.

Hva med fysiske møter? Det er nok det de fleste er vant til og foretrekker, men så er det faktisk ikke alle som synes det er så greit å møte opp i store forsamlinger, i hvert fall ikke greit å reise seg og snakke høyt. Hva med ungdommen, har noen spurt de? I ny-kommunen kan også lang reisevei bli en mulig årsak til å velge bort fysiske møter.

Jeg skal ikke hevde at det ene er bedre enn det andre, men ønsker å poengtere at det finnes fordeler og ulemper med begge løsninger. Nå er situasjonen blitt slik at vi ikke kan gjennomføre fysiske møter, og da ønsker jeg at vi tar i bruk de løsningene som finnes og prøver så godt vi kan å kjøre «business as usual».

Dyktige eldre

Det er nok den eldre generasjonen vi er mest redd for å ekskludere dersom vi gjennomfører møter digitalt, men også her tør jeg å tvile litt …

Facetime, Teams, Messenger, Snap; jeg blir stadig imponert over hvordan de eldre mestrer det aller meste av teknikk. Det kreves nok litt ekstra av oss som arrangerer møtene, men så lenge vi er på tilbudssida og gir ekstra hjelp og støtte til de som trenger det, så har jeg ståltrua på at vi sammen skal takle overgangen helt fint.

Trygghet

Nye dører åpner seg. Delta trygt fra sofaen i eget hjem. Er man litt sjenert kan man likevel bruke chat til å kommentere og stille spørsmål. Kanskje vil vi oppleve å se at flere yngre tar del i lokaldemokratiet? Digitale møter vil kunne åpne for at mange, som kanskje aldri har deltatt på et folkemøte før, gjør nettopp det for aller første gang.

En oppfordring helt til slutt; Synes du at den nye digitale hverdagen er litt krevende og skummel? Ta kontakt så skal vi hjelpe deg så godt vi kan.

Alle skal med!