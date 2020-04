Demokrati og pandemi

ST-debatt

01.04 2020 Ekstraordinært statsråd på slottet. Hans Majestet Kongen deltok over telefon. Samme dag arrangerte kronprinsen nettmøte med ansatte i dagligvarebransjen.

01.04 2020 Allmøte via Zoom for studenter og spesialistkandidater ved det odontologiske fakultet på universitetet i Oslo.

01.04 2020 Steinkjer kommune gjennomførte nettmøte med innbyggerne om korona-situasjonen. Innbyggerne sendte inn spørsmål og ordfører, kommunaldirektør og kommuneoverlegen svarte. Samme dag i Malvik hadde ordføreren nettmøte med barn og unge om samme tema.

01.04 2020 Formannskapsmøte i Luster kommune via Skype. En rekke saker ble behandlet, deriblant kommunedelplan kulturminner, som ble vedtatt sendt på høring.

01.04 2020 Hovedutvalg Næring og Hovedutvalg Veg i Trøndelag Fylkeskommune gjennomfører sine møter over Skype.

01.04 2020 Nordreisa kommune gjennomfører del 2 av sitt første digitale kommunestyremøte, med 24 saker til realitetsbehandling, nesten 30 referatsaker, i tillegg til orienteringssaker og interpellasjoner.

01.04 2020 Ålesund kommune arrangerer dialogmøte med næringslivet, med deltakelse av over 90 personer. Møtet foregikk via Teams. Etter møtet uttalte næringssjefen i Ålesund at en slik digital møteform fører til at de når ut til mange flere.

01.04 2020 Utvalg Plan og Miljø i Stjørdal kommune hadde møte via Teams med bl.a. behandling av reguleringsplan for kvartalet Kjøpmannsgata-Parkvegen-Hotellgata som enstemmig ble vedtatt sendt på høring.

I dagene før og etter første april har en rekke møter i folkevalgte organer blitt avholdt på tilsvarende måte, i tillegg til dialogmøter og informasjonsmøter om smått og stort. Det lokale, regionale og nasjonale demokratiet utspiller seg nå i stor grad på nye plattformer som følge av restriksjonene som er innført av smittevernhensyn. Private og offentlige virksomheter opprettholder framdrift og deltakelse på nye måter. Det gir rom for økt deltakelse og innsyn, samtidig som det utfordrer oss på å nå ut til de som ikke er bekvem med digitale løsninger.

Også i Orkland ble to hovedutvalgsmøter avholdt den første april.

To reguleringsplaner var til behandling (i tillegg til en rekke andre saker) og begge ble vedtatt sendt på høring. Noen har reist spørsmål både om møteformen er forsvarlig og om det er udemokratisk å sende planer på høring i en periode der innbyggerne er forhindret i å møte i større forsamlinger. En liste over reguleringsplaner som er vedtatt sendt på høring rundt om i kommune-Norge nå under pandemien, ville blitt lang. Områderegulering av Berkåk sentrum i Rennebu kommune er et nært eksempel. Jeg tror det er minst like forsvarlig i Orkland som i resten av landet.

Planprosessen for ST-kvartalet startet for over 2 år siden. Det har ikke på noe tidspunkt vært reist krav om at utbygger eller planmyndighet (kommunen) skulle arrangere folkemøter, heller ikke da et planforslag ble behandlet av hovedutvalget i januar. Men ja, relevante høringsparter som f.eks. Sentrumsforeninga, er nå forhindret i å kalle inn til fysiske møter for å diskutere planforslaget. Jeg er trygg på at de likevel kan bruke den 8 ukers høringsfristen til å enes om et godt høringssvar på andre måter. Rådhuset er ikke stengt for avtalte møter for den som har spørsmål til saksbehandler. De fleste henvendelser har også før koronaviruset vært på mail og telefon. Jeg er sikker på at kommunen vil bistå på en god måte til de som trenger informasjon for å utarbeide høringssvar for de to reguleringsplanene som nå er på høring i Orkland. Jeg har tro på at kommunen får nyttige innspill og merknader før neste behandling av planforslagene.

Pandemien kan bli langvarig. Selv når de strammeste restriksjonene løses opp vil mange av våre innbyggere være forsiktig med å oppsøke store folkemengder, for eksempel i et folkemøte. Dette gjelder ikke minst de som er i risikogruppen. Dette kan ikke stoppe reguleringsprosesser for lang tid framover. Vi må nå heller gripe nye muligheter for å informere og engasjere flest mulig – og gjennom det styrke demokratiet vårt.