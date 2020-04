ST-debatt

Næringslivet blør når samfunnet i stor grad stenges ned, også her i Orkland. Næringsforeninga og Næringshagen har hatt en spørreundersøkelse ute til et større antall bedrifter og virksomheter, og resultatene derifra viser alvoret i situasjonen vi står i. På landsbasis har vi nå passert 412.000 helt eller delvis arbeidsledige personer. I Orkland økte antall ledige fra 148 i februar til 757 i mars.

Det er de nasjonale krisepakkene som må avhjelpe et næringsliv i krise for å berge arbeidsplasser. Men også kommunene kan bidra. I et brev til Orkland kommune har næringsforeninga listet opp en rekke ønsker om hvordan kommunen kan opptre for å bidra til at hjulene holdes i gang og for at bedrifter kan ha aktivitet og likviditet i tiden framover. Mye av dette ble svart opp av formannskapet sist uke, med et vedtak på i alt 19 punkter som i stor grad handler om prinsipper og føringer kommunen legger på seg selv i denne tiden. Oppfølging av disse punktene i praksis vil avgjøre om Orkland kan kalle seg næringskommune nr. 1 også når det er nasjonal pandemikrise.

Heldigvis er mange av punktene allerede etablert praksis. Det er tilfredsstillende å se den honnøren Orkland kommune har fått i NHO Reiseliv etter svært effektiv saksbehandling av en salgsbevilling for en av våre reiselivsbedrifter. Slikt er mulig når bevisstheten som næringskommune sitter i veggene hos saksbehandlere og sentraladministrasjon i kommunen. Men det forplikter også oss på politisk side å følge opp de gode intensjonene i våre vedtak. Selv om arbeidsformen ikke er ideell for politisk arbeid, er det ganske bred politisk enighet i Orkland om at vi i så stor utstrekning som mulig skal opprettholde framdrift i beslutninger og prosesser. Det vil være viktig i den nasjonale økonomien nå, men ikke minst når krisen er over og vi så raskt som mulig skal hjelpe norsk næringsliv opp på normalt aktivitetsnivå. Da vil det være dumt om planer og prosesser har stoppet opp i det kommunale systemet.

Også kommuneøkonomien vil få seg en knekk som følge av denne krisen. Orkland Ap forventer at nasjonale myndigheter kompenserer for bortfall av skatteinntekter og for merkostnader i kommunene, som tross alt står i frontlinjen med vårt helsevesen i denne tiden. Ellers vil svikten i kommuneøkonomien føre til mindre investeringer, når det er det motsatte som trengs for å redde arbeidsplasser og oppdrag i næringslivet. Orkland Ap er innstilt på å jobbe godt sammen med de andre partiene for å sørge for at kommunen ikke blir en brems, men at vi tvert imot opprettholder den høye investeringsaktiviteten som ligger i vedtatte budsjetter. Gjennom det kan vi bidra til at Orkland også er næringskommune nr. 1 også i krisetider.