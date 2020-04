«Fortau i gatenettet ved barnehagene bør være en selvfølge i en trafikksikker kommune»

ST-debatt

Formannskapet fulgte stort sett hovedutvalg forvaltnings vedtak, bortsett fra det som går på trafikksikkerhet. Forvaltningsutvalget var enstemmig, etter råd fra rådmannen, på at det skulle være bom i krysset Blomsterveien – Fannremsflata. Den er nå tatt ut etter forslag fra ordfører Oddbjørn Bang. Ordføreren overprøvde et enstemmig fagutvalg, og fikk med seg formannskapet.

Fjerning av bommen kunne vært en akseptabel løsning dersom utbygger må sørge for fortau langs Fannremsflata og inn i Blomsterveien som del av trafikksikkerheten innenfor planområdet. Gjennom det digitale møtet i formannskapet var det flere som påpekte at fortau i Fannremsflata, fra krysset Orkdalsveien i Fannrem sentrum til Blomsterveien, blir spesielt viktig å få på plass når bommen fjernes.

Småbylistas forslag var å innlemme fortauet som en del av barnehageprosjektet gjennom en såkalt rekkefølgebestemmelse. Dette ville gjort fortauet til utbyggers ansvar, slik det ofte blir gjort ved utbygging av dette omfanget. Rekkefølgekrav ville gitt myke trafikanter fortau innen barnehagen tas i bruk, uavhengig av kommunale budsjetter. Spesielt viktig for Småbylista har det vært at dette fortauet på Fannrem er en del av adkomsten til barnehagen og ellers vil bli benyttet som skolevei til Grøtte skole. Trafikksikkerhet og trygg barnehage- og skolevei er hovedsaker for Småbylista.

I debatten i formannskapet ble bygging av fortau etter hvert viktig for hele formannskapet som dermed vedtok en bestilling til rådmannen: «Formannskapet ber om en sak om fortau langs Fannremsflata til Blomsterveien.»

Et slikt vedtak er ganske uforpliktende, for det sier ingenting om hvordan fortauet skal finansieres. Orkland kommune har allerede en lang liste over ikke finansierte trafikksikkerhetsprosjekt. Småbylista håper at rådmannen i forberedelsen til saken om fortau i Fannremsflata vil involvere utbygger av Liavoll barnehage, NLM Barnehagene as, og få til en utbyggingsavtale med delt finansiering, selv om formannskapet ikke ønsket å vedta en rekkefølgebestemmelse om fortau. Dette vil øke muligheten for å ha fortauet klart innen ny og større Liavoll barnehage står ferdig.

Rådmannen kan gjerne bruke kommunens handlingsplan for perioden 2020-2023 som argument: «Sertifisering av Orkland kommune som trafikksikker kommune: Rådmannen bes starte en prosess med tanke på sertifisering av Orkland kommune som trafikksikker kommune etter kriterier fra Trygg Trafikk.»

En slik sertifisering krever innsats både fra kommunen og utbyggere. Fortau i gatenettet ved barnehagene bør være en selvfølge i en trafikksikker kommune.