Asphjell ut mot eget fylkesparti i NorthConnect-saken!

ST-debatt

Der går han rett imot det Trøndelag Ap har fått vedtatt i Fylkestinget om NorthConnect.

Etter forslag fra Trøndelag Ap, ved leder Per Olav Skurdal Hopsø, vedtok Trøndelag Fylkesting 26.2. følgende i uttalelsen om NorthConnect: «Trøndelag fylkeskommune vil ikke at utenlandskabelen NorthConnect mellom Norge og Skottland blir bygd, og anbefaler at det sies nei til konsesjonssøknaden.»

Nei til konsesjon er lenge krevd av en samlet fagbevegelse, sist gjennom en sterk uttalelse fra tillitsvalgte i Industri Energi ved Elkems 6 bedrifter i Norge, en av dem Elkem Thamshavn i Asphjells hjemkommune. Uttalelsen slutter slik: «Vi, tillitsvalgte i ELKEM, ber Arbeiderpartiet ta til fornuften og stemme for forslaget om å nekte North Connect konsesjon i Stortinget 23.4.2020.»

Men Asphjell følger Aps saksordfører for NC, Espen Barth Eide (Oslo Ap). Barth Eide vil la Tina Bru legge NorthConnect-prosjektet i møllpose et par år. Så kan det eventuelt gis konsesjon, basert på erfaringer med de kablene Statnett nå bygger. Barth Eides krav er at kabelen da skal være «samfunnsøkonomisk lønnsom». Det har NVE allerede vurdert at den er. Og Barth Eide kan se for seg flere kabler, bare Statnett bygger dem. Det har han gjentatte ganger bekreftet i media.

For industrien er det imidlertid effekten av en ny kabel som er viktig, ikke hvem som bygger den. Norsk Industri har beregnet at NorthConnect vil påføre industri og forbrukere 3 milliarder kroner i økte strømutgifter, hvert år i 40 år! Det kommer på toppen av prisstigningen fra de kablene Statnett nå bygger!

Både Asphjell og Barth Eide viser til at Statnett nå skal få tilbake eneretten til å bygge utenlandskabler. Begge hevder at dette vil stanse NorthConnect. Det er pent sagt tøv, rett og slett! De fem kablene som allerede er bygd, samt de to som er under bygging, er alle bygd og bygges av nettopp Statnett. Det er konsesjonsbeslutningen som fattes, nå eller senere, som bestemmer om NorthConnect blir bygd eller ikke. Og Statnett har allerede fått tilbud om å overta prosjektet.

Asphjell prøver å gjøre kablene som nå bygges «rød-grønne», ved å kalle dem «Borten Moe-kablene». Men disse kablene fikk konsesjon av Frps Tord Lien 13. oktober 2014, på dagen ett år etter at den rød-grønne regjeringen gikk av etter et tapt valg. Barth Eide leverte samme bløffen, da han i NRK/Debatten 30.1. sa dette: «Vi vedtok englandskabelen og tysklandskabelen.»

Barth Eide hevder at å si nei til NorthConnect nå, kan føre til at regjeringen nekter å gi Statnett tilbake eneretten til å bygge kabler. Men det spiller ingen rolle hva regjeringen vil. Blir NorthConnect begravd nå, rekker ingen å fremme nye kabelprosjekter i denne stortingsperioden. Hvis det blir en rød-grønn regjering etter valget om mindre enn 17 måneder, kan den nye regjeringen som første sak gi Statnett tilbake eneretten til kabelbygging. Så Ap trenger ikke støtte fra dagens Solberg-regjering for å få det vedtaket på plass.

Jorodd Asphjell og resten av Aps stortingsgruppe, fra Trøndelag og andre fylker, burde bruke energien sin på å vinne det kommende valget, heller enn å utfordre en samlet fagbevegelse for å kunne støtte Barth Eides industrifiendtlige kabelpolitikk!