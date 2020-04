Evakuer barna fra Moria nå!

ST-debatt

Orkland Arbeiderparti vedtok følgende på årsmøtet i 2019:

Flyktningleiren har en kapasitet på 3100 mennesker, men nå bor det over 9000 der. En tredjedel av disse er barn som lever under forferdelige forhold som bidrar til å forverre deres allerede dårlige helsetilstand. Mange av flyktningene som kommer til leiren, er allerede traumatisert både psykisk og fysisk. I leiren tvinges de til å leve i et miljø med stadige voldsepisoder - også seksualisert vold, som ofte rammer kvinner og barn. Den gjentagende volden gjør flyktningene mer utsatt for å utvikle alvorlige psykiatriske symptomer. At det stadig kommer flere til øya, samtidig som at nesten ingen forlater den, bidrar til at forholdene forverres.

Flyktningene har symptomer på psykose, selvmordstanker og angst. Selvskading er utbredt. De som har vært der med hjelpeorganisasjoner forteller om fravær av håp, smil og troen på at livet kommer til å bli bedre.

Helsefagarbeidet Marthe Valle skriver i en facebookstatus: «Mange har vært her i flere år. Sanitærforholdene er dårlige, klær må vaskes i iskaldt vann, det finnes en eneste matstasjon til nesten 6000 mennesker, og det kommer nye flyktninger kontinuerlig. Jeg fatter ikke at dette er Europa. Jeg fatter ikke at disse menneskene behandles så ubeskrivelig uverdig og inhumant.»

Hovedinntrykket til de norske helsearbeiderne er at dette er en humanitær krise av enorme proporsjoner, og at Hellas overhodet ikke klarer å løse den alene. De mener det er tydelig at det ikke fungerer å «hjelpe flyktningene der de er». Det hjelper ikke å flytte flyktningene til andre leire hvor det er like ille. Norge og resten av Europa må ta ansvar og fordele flyktningene slik at de kan komme i gang med livene sine.

Orkland Arbeiderparti vil at Regjeringen og Stortinget må være seg sitt ansvar bevisst, og jobbe for en evakuering av Moria så raskt som mulig. Å stilltiende godta at mennesker blir behandlet på denne måten, vil være en skamplett på Europa og Norges historie.

Norge kan og må både ta i mot flere kvoteflyktninger og hente barn som lever under forferdelige forhold i leire i Hellas. Spesielt nå under den pågående krisen med Covid 19. Det ene utelukker ikke det andre.

Orkland Arbeiderparti sier med dette fra om at vi fortsatt står for dette vedtaket. Og tiden er nå inne for at vi gjør som bla Tyskland og begynner med å hente de som et mest sårbare i krig og kriser, nemlig barna.