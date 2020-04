Norske interesser må og skal ivaretas

ST-debatt

I en urolig og uforutsigbar framtid for norsk næringsliv, arbeidsfolk og lokalsamfunn, så er behovet for å slå ring rundt norske interesser viktigere enn noen gang. Arbeiderpartiet sikrer nå flertall for å reversere energiloven, slik at Statnett igjen får monopol på bygging og drift av eventuelle framtidige kraftkabler til utlandet.

Arbeiderpartiet har alltid slått fast at dagens og framtidig energipolitikk må legge til grunn at vann- og vindkraft, olje og gass skal være felleskapets ressurser, som skal komme dagens og morgendagens generasjoner til gode.

Når Stortinget nå skal ta stilling til om det skal bygges nye utenlandskabler, så har Arbeiderpartiet fått fremforhandlet viktige presiseringer, som nå blir norsk politikk og som sikrer offentlig eie gjennom Statnett.

NorthConnect stoppes

Det blir ingen nye kabler, hverken til NorthConnect eller andre, før vi om noen år kan høste faktiske erfaringer av hva effekten blir av de to nye kablene til Tyskland og Storbritannia.

Energiloven vil bli endret og Statnett vil igjen få monopol på bygging av kraftkabler til utlandet. Vi vet fra før at Statnett ikke har vist noen interesse for dette prosjektet – de har faktisk hatt samme tilnærming til saken som Arbeiderpartiet, og mener at «Borten Moe-kablene» som går til Storbritannia og som Statnett bygger vil holde i lang tid.

Må måle samfunnsøkonomiske resultater før nye kraftkabler til utlandet kan vurderes

Det har vært uenighet om hvordan punktet med erfaringer skulle tolkes. Arbeiderpartiet gjorde det klart at vi var klare til å instruere Regjeringen, hvis de ikke la vår tolkning av dette punktet til grunn i konsesjonsprosessen.

Den 25. mars 2020 kunngjorde Olje- og Energiministeren imidlertid at de ikke ville gi NorthConnect konsesjon nå, nettopp med referanse til at man ikke kunne høste relevante erfaringer før de kablene som nå er under bygging faktisk står ferdige. Dette vil først være mulig i neste stortingsperiode (2021-2025) og vi har med det sikret en viktig avklaring som fagbevegelsen har vært opptatt av.

Det er viktig at Stortinget får framlagt en evaluering av dagens to kabler, og hvilke samfunnsøkonomiske resultater dette har gitt, målt opp imot de forutsetninger Stortinget hadde.

Statnett skal eie og drifte alle framtidige mellomlandsforbindelser.

Arbeiderpartiet har vært klar på at Energiloven må endres og at Statnett skal ha monopol på bygging og drift av framtidige kraftkabler til utlandet. Dette medfører at åpningen for å bygge private kabler, som Høyreregjeringen fikk gjennomført mot Arbeiderpartiets stemmer i 2016, nå blir reversert.

Grønn og bærekraftig energiutvikling

Det å se inn i framtiden er alltid vanskelig, så en ny Statnett-eid kabel kan bli vedtatt i framtiden. Energisystemene i Europa er i rask endring og jo mer fornybar kraftmiksen i våre naboland blir, jo mer endrer regnestykkene seg for innbyggere, næringsliv og lokalsamfunn.

Kraftutvikling med stadig mer vindkraftrike Danmark har jo for eksempel vist seg å få prisene ned i Norge i lange perioder, fordi vindkraft i overskuddsperioder er langt rimeligere enn vår vannkraft. Norge importerer nå like mye som vi eksporterer gjennom året. Det vil uansett være opp til framtidige flertall i Stortinget å bestemme hvordan dette skal løses.

Et grunnleggende sosialdemokratisk prinsipp blir slått fast.

Vi oppnår nå å få orden på Energiloven – og slik har vi lykkes i å få gjennomslag gjennom en systematisk, prinsipiell og varig endring av norsk politikk, ikke gjennom enkeltuttalelser om enkeltprosjekter eller ved instruksjon av Regjeringen i en konkret konsesjonsbehandling.