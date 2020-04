Hva så, når vi er ferdige med å klappe?

ST-debatt

Skoler og barnehager har vært stengt, og alle er oppfordret til å ha hjemmekontor, og ellers være mest mulig hjemme. Kun definerte samfunnskritiske funksjoner skal opprettholdes.

Dette har stilt samfunnet vårt i et nytt lys. Plutselig viser det seg at mange av menneskene vi er mest avhengige av i hverdagen, uansett pandemi eller ikke, er de ansatte i såkalte lavtlønnede yrker - for eksempel butikkansatte, renholdere, eller ansatte i helse- og omsorgssektoren.

Felles for mange av disse yrkene, er lav lønn, lav status, og at de er preget av deltidsarbeid og ofte ubekvem arbeidstid. En annen fellesnevner er at i de fleste av disse yrkene er kvinneandelen over 80 %.

Mange av disse kvinnene ender opp som minstepensjonister ( 26% kvinner mot 4% menn i følge SSB)

Disse menneskene har, med fare for selv å bli smittet, stått i front, for å sikre at vi kan få kjøpt den maten vi trenger, at bestemor får pleie og omsorg, at vi blir ivaretatt hvis vi blir syke, og at det er hygienisk og rent der mange mennesker oppholder seg, slik at vi hindrer smittespredning.

Disse hverdagsheltene har fått fortjent anerkjennelse – det klappes på balkongene og sosiale media er fulle av hyllest.

Men la oss også vise denne anerkjennelsen når krisa er over – la oss huske det når lønna skal avgjøres.

Likelønn – og lønn å leve av!