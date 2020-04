Beskyttelse av sårbare er et verdivalg

ST-debatt

Koronapandemien er dramatisk. Mange er syke og mange mennesker har mistet livet. Rekordmange er permitterte og bekymrer seg for egen økonomi og framtidsutsiktene. Men historien om da koronapandemien traff Norge er også historien om et folk som står sammen, hjelper hverandre, og slår ring rundt de mest utsatte.

Å bli smittet av koronaviruset er ikke farlig for de fleste, men et betydelig antall av oss er ekstra utsatt. Strategien regjeringen har lagt opp handler om viktigheten av å slå ring rundt de mest utsatte og sårbare. Derfor er det innført drastiske tiltak som stengning av skoler og barnehager, strenge karanteneregler og innreiserestriksjoner. Det er et verdivalg.

Skoler og barnehager har vært stengt og mange elever får fortsatt ikke møte på skolen. Fritidsaktiviteter og hjelpetilbud er satt på vent. Ikke får man møte de vanlige lekekameratene heller. I en slik situasjon er det vanskeligere å fange opp om barn som ikke har det bra, og foreldre som strever. Derfor er det viktig at alle vi sier ifra til noen dersom vi oppdager at barn har det vanskelig.

Nå åpner barnehagene og skolene for barna fra 1. til 4. trinn. Samtidig holder vi store deler av skolen stengt. Bekymringen for sårbare barn og unge er en av grunnene til at regjeringen ikke tar lett på dette. Vi må sørge for at barn blir sett og får hjelp om det trengs, særlig i krisetider.

Vi er vitne til et Norge i krise, men også et land på sitt beste. Historien om da Norge ble rammet av pandemien er også historien om læreren som underviser elevene sine gjennom nettbrettet, om foreldrene som sjonglerer hjemmekontor med å ta vare på barna i en annerledes hverdag og om renholdsarbeidere som gjør busser og baner rene og trygge.

Det er historien om naboen som tar kontakt med den ensomme damen over gaten, om venner som ringer hverandre med trøstende ord. Norge står i en krise, men Norge er også på sitt beste. Våre verdier kommer tydelig til syne når vi er under press. Og selv om den vanlige hverdagen nå kan virke langt unna, så skal vi klare dette. Barn over hele landet tegner regnbuer og deler håp om fremtiden. Det håpet tror vi mange av oss voksne også kan ta til oss.