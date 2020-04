Pensjonister må få sin rettmessige andel av velstandsutviklingen

ST-debatt

Årsaken til dette er at den vedtatte underregulering av pensjoner med 0,75%. Dette slik at når rammen for lønnsoppgjøret er lagt så reguleres løpende pensjoner med rammen minus 0,75%. Dette har medført at en pensjonist som i 2015 hadde en pensjon på 250,000,- har fått redusert sin kjøpekraft for perioden 2015-2018 med ca. 25.000,-.

For de med lave og middels pensjoner har dette stor betydning for deres livssituasjon. V i har i dag ca. 150.000 minstepensjonister. Disse har en pensjon som ligger langt under EU sin fattigdomsgrense. Samtidig ser vi at egenandeler innen helse og omsorg øker, samtidig som mulighetene for bostøtte reduseres.

Velferdssamfunnet vårt er i ferd med å rakne, og det kan ikke være Arbeiderpartiets politikk at det er pensjonistene som skal betale for dette. Vi pensjonister blir ofte møtt med begrepet «det er ikke synd på de rike pensjonistene». Ja, som i resten av samfunnet finnes det rike personer også blant pensjonistene, men dette er ikke betegnende for den gjennomsnittlige pensjonist. En gjennomsnittlig pensjonist fikk i 2018 utbetalt 237.856,-, mens gjennomsnittlig lønnsinntekt var ca.547.320,-. Når er det med lønn som med pensjoner, at noen har mye høyere inntekt og at noen har lavere inntekt enn gjennomsnittet. Men dette viser at begrepet «de rike pensjonistene» som generelt brukes om pensjonister ikke er korrekt.

Fra sentrale politikere hevdes det at det ikke er bærekraftig å la pensjonistene delta i velstands-utviklingen. Da må en stille seg spørsmålet: «hva er bærekraftig». Hva som er bærekraftig er hva man prioriterer innenfor de disponible rammer, og det ville være god dekning innen den økonomien vi har i Norge i dag og la pensjonistene få en levestandards-utvikling på linje med de yrkesaktive. Og, pensjonistene har i hele sitt yrkesaktive liv innbetalt trygdeavgifter som skulle dekke dette for de kostnader som bl.a. pensjon medfører. I tillegg har vi alle bidratt til å bygge opp pensjonsfondet som i dag utgjør hele 10.000 milliarder.

Arbeiderpartiet vil ta bort den underregulering av pensjoner som ligger i pensjonsreformen, dette slik at løpende pensjoner reguleres på linje med den gjennomsnittlige lønnsutvikling.

Arbeiderpartiet vil gi pensjonist-organisasjonene forhandlingsrett når det gjelder fordeling innen den vedtatte ramme for oppgjøret.

Pensjonsoppgjøret skal forelegges Stortinget som sak.