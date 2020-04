Digitalt folkemøte om Orkanger sentrum

ST-debatt

Løsningen vi velger kan smitte til andre deler av gata når det skal bygges nytt. Det siste er et reelt problem med en politisk kultur der dispensasjoner fra planer og lovverk sitter veldig løst.

Litt spissformulert: Vil Orkland beholde en bykjerne med egenart og sjel? Eller starter også vi ferden mot et kaldt, stereotypt bygningsmiljø av den typen som har ødelagt så mange norske tettsteder?

Medvirkning er lovfestet

Folk flest må få best mulig grunnlag for å forstå hvilke valg vi står overfor, og følgene av ulike valg. Det må skje før høringsperioden er over 6. juni og politikerne skal avgjøre saken. Åpne møter vil være i tråd med lovens krav om medvirkning, men bare Småbylista vil utsette saken til vi kan møtes igjen fysisk. De andre partiene mener det er unødvendig.

Tirsdag varslet rådmannen at Orkland Arbeiderparti i stedet vil arrangere et digitalt folkemøte i samarbeid med kommunen. Det er flott at det største partiet nå tar ansvar for å involvere innbyggerne, selv om det riktignok skjer etter et visst press.

Hvem blir ekskludert?

Arbeiderpartiets forsøk kan gi nyttige erfaringer. Vi må regne med at et digitalt møte ekskluderer enkelte som ville deltatt på et fysisk møte, og det er svært uheldig hvis vi utelukker dem som trenger tilrettelegging. Dette handler om universell utforming i vid forstand. Møteformen forutsetter blant annet at alle har gode nok digitale verktøy og at de klarer å håndtere dem. Et digitalt møte krever noe mer enn å møte opp, men det vil sikkert også inkludere en del som ikke ville deltatt på et tradisjonelt folkemøte.

Videre får vi en pekepinn på i hvor stor grad folk tør å delta aktivt, eller bare blir passive mottakere av informasjon. Vil noen gripe inn og be om en forklaring hvis det er vanskelig å tolke et kart eller ei tegning? Du kan ikke rekke handa i været eller be sidemannen spørre.

Sentrumsplan for Orkanger

Det passer godt at Arbeiderpartiet tar ansvar ettersom partiet gikk til valg på å lage en sentrumsplan for Orkanger. Hva mener Ap med det, og hva slags følger vil løsninga i ST-kvartalet kunne få for resten av sentrum?

Småbylista gikk til valg på å redusere avstanden mellom folkevalgte og folk flest. Unntakstilstanden har både skapt problemer og synliggjort muligheter på det området. Enkelte politikere ser ut til å mene at digitale møter vil løse alle utfordringer, men slik er det ikke. Vi trenger fysiske møter, men de kan strømmes og opptak arkiveres på samme måte som med de digitale møtene. Ved å gjøre begge deler vil vi virkelig kunne styrke lokaldemokratiet.