Høyre går ikke av veien for mer penger til vei

ST-debatt

En av sakene var regnskap og disponering av fjorårets mindreforbruk på vel 118 millioner.

Høyre fremmer alltid et ansvarlig forslag som innebærer økte midler til fylkesveiene i Trøndelag. Ved ordinær budsjettbehandling, ved revidering av budsjett og ved disponering av tidligere mindreforbruk.

Gang på gang blir vi nedstemt av det rødrødgrønne flertallet.

Flere medieoppslag den siste tiden har gitt et inntrykk av at fylket og de styrende partiene har bevilget mer penger til fylkesveiene for å kompensere for Covid-19 situasjonen. Sannheten er at pengene allerede er bevilget i inneværende budsjettår og representerer bare en relansering av planlagte prosjekt i 2020. Arbeiderpartiet har lett for å be Rådmannen om å framskynde prosjekter og komme opp med tiltak , men når de folkevalgte i Ap selv bør og kan ta ansvar, så sitter det åpenbart langt inne. Argumentasjonen for å framskynde prosjekter skjønner vi, men når vi foreslo 50 millioner nye midler til vei fra fjorårets mindreforbruk, sa flertallet nei. Begrunnelsen var at nå ville man vente til juni og kanskje være med på notene da.

For et par uker siden hastet det veldig å bruke penger vi allerede har bevilget, men nå har vi god tid.

Dette må oppleves ganske så spesielt for alle de som kjører rundt på veiene våre i fylket og entreprenører som trenger oppdrag for å komme gjennom en krevende tid.

I tillegg til en ansvarlig bruk av mindreforbruket, foreslo Høyre, FrP, Venstre og PP et mandat til fylkesrådmannen til økt låneopptak for veiprosjekt på 250 millioner for å imøtekomme et evt tilbud fra staten om medfinansiering av fylkesveiprosjekt i forbindelse med situasjonen vi lever i.

På vegne av Høyres Fylkestingsgruppe i Trøndelag vil jeg si beklager til brukere av veien, men vi lover å fortsette med å foreslå mer penger til veiene våre.