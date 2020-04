Stopp gapkjøringa del II

ST-debatt

Vi er ikke motstandere av all snøskuterkjøring, men vi må jo forholde oss til norsk lov. Det er utrolig gledelig å se alle de positive tilbakemeldingene vi har fått etter dette innlegget. Det er tydeligvis mange som ser på dette som et stort problem, men ikke vil stå frem på grunn av frykten for å bli hengt ut på sosiale medier. Samtidig registrerer vi at det er en viss nettrollaktivitet, der det aktivt oppfordres til å protestere og reagere mot våre meninger og synspunkt. Hvis det å forfekte norsk lov er problematisk for vårt lokalmiljø, så har vi faktisk en utfordring.

Vi registrerer at Frode Eyolf Rydningen, helt oppe i fra Alta i Finnmark, har kommet med et motinnlegg som støtter opp om ulovlig skuterkjøring i vårt lokalmiljø.

Riktignok starter han med å si at, sitat: «ulovlig snøscooterkjøring er ulovlig», men han bruker en hel tekstside i etterkant på å forsvare denne kjøringen. Rydningen bruker også en ikke uvanlig taktikk, å argumentere mot noe som motstanderen ikke har skrevet. Han skriver: «Det hevdes ofte, og også i dette leserinnlegget at dyrene skremmes av snøscooteren og man bruker det som argument». Dette står ikke i vårt debattinnlegg! Uten referanse viser han i tillegg til en rapport fra NINA (vi antar da NINA-rapport nr. 187). Hovedkonklusjonen i denne rapporten er at motorferdsel i naturen, og da inkludert snøscooter, er negativt i forhold til Flora og Fauna. Gapkjøring med liten grad av aktsomhet og med mye støy og høy fart er spesielt skadelig. Rapporten er offentlig og ligger åpent på nettet.

Margrete Skår fra NINA, Norsk Institutt for Naturforskning, har forsket på snøskuterbruk i Norge. Hun gikk i 2013 ut i Nationen og ytret sin bekymring for at forskningsdata blir misbrukt til fordel for snøskuterentusiaster. Det er vel det vi har sett et meget dårlig forsøk på her.

Rydningen skriver at det er 92000 stk. snøskutere i Norge. Dette stemmer ikke. Det er 92000 stk. registrerte snøskutere i Norge (SSB), i tillegg skal de uregistrerte snøskuterne med i denne statistikken.

FN`s klimapanel sier at 1000 arter er truet av utryddelse på grunn av bl.a. forringelse av leveområder. Gapkjøring med snøskuter er i høyeste grad det. Det er vel på tide vi hører på verdens fremste forskere.

5. mai skal det på nytt stemmes om ytterligere liberalisering rundt bruk av snøskuter i Norge. Viktig at vi sier ifra om at nok er nok.

Folkens, Statens naturoppsyn (SNO) gjør en fenomenal god jobb. Ring dem når dere observerer ulovlig kjøring i vår natur.