Svar til David Sørli Nielsen

ST-debatt

Vi er selvfølgelig glad for at vi kunne løfte denne saken og skape debatt, men vi føler behov for å klargjøre noen ting etter å ha lest svaret til Sørli Nielsen.

Når vi sier at vi ønsker at fokuset i barnehagen skal være på motiverte fagfolk som jobber for tjenester av høy kvalitet og ikke profitt, så er ikke dette å snakke ned de ansatte i private barnehager som Sørli Nielsen påstår. Vi betviler ikke på noe vis de ansattes motivasjon eller kompetanse! Her er det snakk om de som driver barnehagen. Det er flere eksempler på kommersielle barnehager som ikke har tariffavtaler og som prioriterer ufaglærte foran faglærte, for å kunne ta ut mer i profitt. Da er ikke fokuset kvaliteten eller motivasjonen til de ansatte, men å tjene penger. Private barnehager er fulle av dyktige, omsorgsfulle og motiverte fagfolk og ansatte uten formell kompetanse, som møter opp på jobb hver dag for at de brenner for faget sitt og ønsker å yte sitt beste for barna. Vi mener at vi gjorde det meget klart at det var barnehageeiere vi snakker om, og ikke de ansatte, men tydeligvis ikke.

Sørli Nielsen drar også frem Fredly Barnehage. Ikke ved et ord nevner vi ideelle barnehager som Fredly, siden de ikke tar ut profitt av barnehagedriften. Vi burde selvfølgelig ha gjort det klart at når vi snakker om private barnehager så er det kommersielle barnehager, men vi mener at det var ganske klart at det var profittdriv i barnehagesektoren vi vil til livs. Dermed så gjelder ikke dette ideelle barnehage som Fredly. Fredly har i mange år vært et viktig tilbud for innbyggerne i Skaun og tilbyr tjenester av høy kvalitet!

Vi i Fagforbundet Skaun benekter ikke at private barnehager har vært veldig viktig for å sikre full barnehagedekning eller at det er mange private barnehager som gjør alt de kan for å sikre gode arbeidsforhold og høy kvalitet i tjenesten. Samtidig så mener vi at det offentlige er best rustet til å sikre høy kvalitet og kompetanse i barnehagen, og sikrer et organisert arbeidsliv. Vi er derfor glade for å se at Sørli Nielsen er enige med oss i at det ikke er behov for en ny barnehage i Buvika!

av Martin T. Engen, leder, Fagforbundet Skaun