Ikke for å skryte, men Orkland har en ordfører og et kriseteam som vi kan være stolt av

ST-debatt

Når jeg leser om dette blir jeg varm om hjertet, fordi ser jeg at noens prestasjoner blir lagt merke til. Alle ønsker det. Jeg tenker; Når skrøt jeg av en eller flere som virkelig fortjener det. Noen som fortjener heder og erkjennelse for sitt arbeid.

I dag skal jeg gjøre det. Noe som jeg har hatt lyst til lenge. Jeg skal skryte av vår alles ordfører og kriseteamet. Og litt til. «Jeg kan leve i to måneder på et godt kompliment,» sa Mark Twain. Å bli sett og hørt er helt grunnleggende for oss mennesker. Derfor håper jeg at mine ord er til litt hjelp for motivasjonen for de som står i første rekke i krisen. Og hvis det også kan gi dem en opplevelse av tilhørighet så er det bra. Det er også bra for meg som person å tenke at også jeg bidrar.

Og i dager som disse er dette viktig. Koronakrisen har rammet også næringslivet i Orkland hardt, både økonomisk og for noen også gjennom bekymringer og sykdom. Og ikke bare det; noen arbeidstakere opplever personlige kriser på toppen av det hele, for eksempel ved at de må håndtere isolasjon på hjemmekontor, ofte sammen med resten av familien uten skikkelige arbeidsforhold.

Ja, jeg er enig i de som sier at politikken lider under fravær av personlige møter. Men ikke så galt at det ikke er godt for noe. Vi får anledning til å lære noe nytt. Nemlig møter på nett. Det blir ikke det samme, men det er det vi må forholde oss til.

Og dette har så lengt gått fint. Formannskapsmøtene har blitt ledet på en svært bra måte av ordføreren og alle som har noe på hjertet får slippe til. Kanskje det krever mer av oss. Krever at vi forbereder oss godt å forhånd. Vanskelig å ta ting «på sparket» på slike nettmøter. Vi må alle dra sammen. Det fikk jeg oppleve selv da jeg hadde vanskelig for å sette opp et eget nettmøte for oss i PP. Hvor fikk jeg hjelp? Av Aps Tormod Slupphaug. Han hjalp og rettledet meg slik at dette kom på plass. Ingen politiske barrierer der. Takk.

Dette er helt i trå med det vår statsminister sa i sin tale i mars. «Dette er ikke tiden for «jeg». Dette er tiden for «vi». Og så avsluttet hun slik: «Vi skal tilbake til de helt normale, fine hverdagene. Men før det har vi alle en jobb å gjøre. Og vi skal gjøre den sammen».

Og til nå har det politiske Orkland jobbet sammen som et «vi». Jeg tror ikke dette er tiden for å ri partipolitiske kjepphester. Dette er ikke tiden for de store politiske konfrontasjoner, og slett ikke tiden for politiske spark. Hverken hit eller dit. Og ordføreren legger opp debatten slik at det inviterer til politisk samling.

Det er heller ikke tiden for alle mulige intrikate spørsmål og oppgaver til administrasjonen. De har nok med å handle hverdagen. Tiden for det kommer senere. Det er noe som heter: Det viktigste først!

Akkurat nå er mitt prosjekt å fremsnakke de som leder oss i denne pandemitiden. Ordfører, varaordfører, rådmann og kommunelege. Og flere til. Bare jeg skriver det, får jeg klump i magen: Nå, Torstein, skal du begynne å skryte uten grunn? Og straks må jeg svare den indre kritikeren: Det skal jeg ikke. Jeg skal rose de som roses bør. Og bare så det er sagt. Jeg tror på ros, eller skryt om du vil. Men da må den være ekte. Komme fra hjertet. Jeg tror nemlig på velfortjent skryt

Men helt til slutt, slik at det jeg skriver ikke skal få slagside. En sak har alltid to sider. Der er ting vi kan sette fingeren på. Vi er kanskje for opptatt av å fremstå som et skinnende eksempel, slik at vi blir blind for søleflekkene på vårt eget selvbilde.

Det kan være greit i disse tider, i tider da vi helst skal fokusere på det positive. Men hverdagen og det vanlige politiske livet vil innhente oss til slutt, får vi håpe. Da er tiden moden for å på nytt å vurdere kommunens speilbilde. Var det så blankt og skinnende som vi ønsket å fremstå som? Men det blir en annen skål.