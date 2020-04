Næringspolitikk i Rindal: - Vi vil minne om solidaritet i disse tider

ST-debatt

Vi merker oss at næringsaktører i Bjergen industriområde er svært skuffet over vedtak gjort i kommunestyremøte 22. april. Å påstå at et positivt vedtak er mangel på næringspolitikk, stiller vi oss undrende til. Under behandling av saken ble det gitt ensidige positive tilbakemeldinger på at dette er et bra prosjekt, og at man er svært positive til at flere bedrifter går sammen om et slik prosjekt. Alle partiene valgte derfor å foreslå nye positive innstillinger i saken. Ett parti ønsket å bevilge et høyere tilskuddsbeløp, og dermed ble kommunestyret delt akkurat på dette punktet.

Debatt «Skuffet og fortvilt over næringspolitikken i Rindal kommune - eller mangel på næringspolitikk» Onsdag 22. april behandlet kommunestyret i Rindal vår søknad om økonomisk støtte til etablering av miljøstasjon i Bjergen Industriområdet.

Bakgrunnen for å ikke støtte prosjektet fullt ut er at vi er i en mildt sagt uoversiktlig situasjon, som vi ikke på noen måte har sett konsekvensene av enda. Mange i næringslivet har selv sagt at de tøffeste takene trolig kan komme etter ferien og utover høst og vinter. Ansvarsfulle bedriftsledere sikrer seg så de har litt i reserve til tøffere tider, det samme gjør vi som politikere her i denne saken. Vi har bevilget ekstra midler fra fond til å hjelpe, av disse ekstra midlene har vi gitt inntil kr 130.000,- av totalt kr 400.000,- som er en stor andel, til sju bedrifter.

Vi vil også minne om solidaritet i disse tider. Vi ønsker å hjelpe og legge til rette, som vi har gjort i denne saken. Samtidig så har vi fortsatt litt midler igjen til å støtte andre gode tiltak fremover.