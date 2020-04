Hva er det med Småbylista?

ST-debatt

Omtrent som det stedet Obstfelder beskriver i det kjente diktet sitt «Jeg ser».

Diktet avsluttes slik:

Jeg ser, jeg ser…

Jeg er visst kommet

på feil klode!

Her er så underligt…

Er det faktafornektelse jeg ser? Faktaresistens, faktavegring eller faktafrykt kanskje?

Jeg refererer sjølsagt til orklandspolitikken og behandlinga Småbylista og dens lovlig valgte representanter får i dagens kommunestyre generelt, og spesielt i streamede møter som det er lenket til på Orkland kommunes hjemmeside.

Gang på gang inviterer Småbylista til offentlig debatt for å få belyst viktige saker for kommunens innbyggere, nå sist byggesaksbehandlinga av ST-kvartalet.

Hvorfor er det så vanskelig å forholde seg til forslagene fra Småbylista? Vi opplever at representanter utsettes for hån. Og det er representanter som setter seg grundig inn i sakene og kommer med saklig begrunnede forslag. Nå sist var det forslag om utsettelse av en reguleringssak på Orkanger. Utsettelsen skulle gi interesserte innbyggere som bryr seg om omgivelsene sine mulighet til å stille oppklarende spørsmål om byggesaken direkte til fagfolk og politikere i tillegg til å følge debatt fra en TV-skjerm uten mulighet til dialog?

Ja, jeg sikter til måten Småbylistas representant Hans Kringstad ble behandla på i den direkteoverførte saken på Kommune-TV om utbygging av ST-tomta på Orkanger.

Og i tillegg: Er det så vanskelig å være enig med Småbylista at Tormod Solem Slupphaug fra Ap må skrive x antall linjer i et leserinnlegg i lokalavisa om at det er mulig i 2020 å kommunisere digitalt?

Er det så vanskelig å forholde seg til et mindretall i kommunestyret at varaordfører Are Hilstad fra Ap må skrive leserinnlegg i lokalavisa med samme x antall linjer for å fortelle at det er vanlig med aprilspøk 1. april?

Her er så underligt!

Rett skal være rett:

Listekandidat for Småbylista ved kommunevalget 2019, Berit Gjølmesli