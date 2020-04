Jeg har aldri forsvart ulovlig kjøring!

ST-debatt

Innledningsvis oppfordres skribentene til å lese eget innlegg – der hevder de at snøscooterkjøring er en trussel for vår fauna (forkortet anm.). Fauna (av latin) betegner dyrelivet som fremkommer i et avgrenset område. Det er med bakgrunn i denne påstanden jeg hevder skribentene i sitt første innlegg bruker argument om at dyrene skremmes av snøscooteren. Var det feil?

Skribentene hevder de har fått mange positive tilbakemeldinger på sitt innlegg – men disse vil visst ikke stå fram med navn… Samtidig kritiserer de meg for ikke å henvise til kilder… Er det bare meg som føler at noen kaster stein i glasshus? Jeg har derfor ikke sett så mye til disse anonyme positive tilbakemeldingene skribentene hevder å ha mottatt. Imidlertid registrerer jeg tilbakemeldingene i kommentarfelt og delinger av innlegg/svar. Disse er nesten utelukkende negative til skribentenes innlegg. Men, disse karakteriserer jo Terje og Tore som «nett-troll». Det finnes useriøse aktører i alle leire – men man trenger ikke bli en av dem ved å kalle meningsmotstandere for «nett-troll» bare fordi man får massiv motstand for sitt synspunkt i kommentarfeltene.

Videre hevder skribentene at jeg «bruker en helt tekstside på å forsvare ulovlig snøscooterkjøring». Hvis uttrykket «som fanden leser bibelen» hadde trengt ett eksempel – så har vi der her. Jeg har ikke med ett ord forsvart ulovlig kjøring – jeg har bare påpekt useriøsiteten til skribentene med å kalle dette for en alvorlig forbrytelse med å påpeke potensielt skadeomfang. Det står i mitt innlegg, sitat: «jeg forsvarer ikke den ulovlige kjøringen» sitat slutt. Like fullt hevdes det at jeg sier det stikk motsatte.

Jeg vil ha meg frabedt at skribentene hevder jeg kommer med påstander om at jeg støtter opp om ulovlig snøscooterkjøring! Slike påstander er etter norsk lov definert som ærekrenkelser og er både ulovlig og kan være straffbart! Skribentene innleder med at man må forholde seg til norsk lov – jeg forventer at det også gjelder dem selv.

For å besvare påstanden som skribentene benytter fra Margrete Skår når det gjelder såkalt misbruk av forskning – så er det vel en gruppe som i særdeleshet har benyttet denne taktikken i årevis; snøscootermotstanderne. I ett av deres siste halmstrå som de benytter i sin argumentasjon, hevder de f.eks at forskning sier at folk søker ut i naturen for å oppleve stillhet. I svaralternativene til denne undersøkelsen var det INGEN mulighet for å krysse av for at man søkte ut i naturen for å f.eks benytte snøscooter. Hvor relevant blir det da å benytte slike resultater i sin propaganda? Og var det noen som ytret bekymring for misbruk av forskning? Og nei, jeg refererte ikke fra NINA rapport 187.

Når jeg skriver at det er 92000 snøscootere i Norge, så er det ja, registrerte snøscootere. På samme måte som når vi snakker om verdens folketall så sier vi 7 milliarder - ikke 100 milliarder som er antallet som antas å ha levd totalt sett. Å ta antall kasserte, havarerte, ødelagte, avskiltede snøscootere med i statistikken over antall snøscootere i Norge for å blåse opp antall snøscooter - er ikke annet enn useriøst.

Avslutningsvis vil jeg komme med en generell oppfordring til skribentene om å kanskje benytte mer tid på å lese seg opp på fakta og kildesjekk. Meget overraskende for meg selv – og ikke minst min kone - ser jeg at det påstås at jeg holder til i Alta. Bra jeg ikke heter Jan Johansen, fuglene vet hvor jeg da hadde blitt påstått bosatt…

Snøscooterklubbenes fellesråd er en landsdekkende organisasjon som jobber for at kommunene skal kunne opprette løyper for snøscooterkjøring i egnede områder. Ulovlig kjøring undergraver vårt arbeide og er ikke noe vi støtter. Når det gjelder skribentenes påstand om at SNO gjør en fenomenal jobb – så håper jeg ikke det er slike «cowboy tendenser» de sikter til.