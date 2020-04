Meget beklagelig

ST-debatt

Det er veldig sørgelig at våre folkevalgte ikke ser verdien og behovet for ny E39.

Skaun-ordfører Stokke er frekk nok til å kalle planene for galskap.

La oss slå dette fast, en gang for alle. Samtlige kommuner langs E39 er i vekst, det gjelder også Skaun. Vi må ikke IGJEN gå baklengs inn i fremtiden.

Det er fullt mulig at dagens behov for ny E39 ikke er tilstede, men TAKK for at SVV ser lengere frem i tid enn Stokke.

Orkland-ordfører Bang er også beklageligvis enig med Stokke i at utbedring ikke er på sin plass, men at fylkesveier har et stort behov. Der kan vi være enige, men man må kanskje tørre å ha to tanker i hodet samtidig.

Berg fra MDG er som forventet imot alt som vil gagne folk flest, hun maner til kollektivtrafikk.

Beklager Berg, men slik situasjonen er i dag i vårt distrikt vil ikke kollektivtilbudet kunne bli en erstatter for en god, deilig dieselbil som gir både frihet og kjøreglede.

Nå må ALLE gode krefter samles for å sikre vår region en bedre E39 (fire-felt med MINUMUM 90KM/T), SAMT at man må få topp prioritert av vei finansiert av Trøndelag fylkeskommune. Dette gjelder NY vei Fannrem - Berkåk, Svorkmo - Melhus, samt Svorkmo - Bolme. Forøvrig vil jeg påpeke at RV 710 og Ustjårvegen behøver betydelige utbedringer.