Statens vegvesen på ville veier

ST-debatt

Det gleder et SV-hjerte å lese i lokalavisa hva fornuftige politikere fra ulike partier mener om veien mellom Thamshavn og Klett– denne veien som Statens vegvesen mener må bygges ut til en firefelts trafikkåre.

Anslagsvis åtte milliarder skal spanderes på denne veien for å kunne øke fartsgrensa fra 80 til 90 km/t, mener vegvesenet. Slik det er nå, er denne strekningen svært sjelden belemret med køer, og det er også en lite ulykkes-utsatt veistrekning.

I SV har vi tatt klart standpunkt mot disse planene, og heldigvis ser det ut til at politikere fra andre partier også ser vanviddet i disse planene.

Både fra et miljømessig og et økonomisk ståsted er dette en hårreisende plan. La oss stå sammen om å stoppe videre planlegging av firefelts vei mellom Thamshavn og Klett, for Statens vegvesen er her virkelig på flerfelts ville veier.

Bruk penger på kollektivtrafikk og bedre veier i distriktene i stedet!