Naturen taper igjen!

ST-debatt

Senterpartiet har atter en gang foreslått endringer av forskriften til motorferdselloven. Stortingsrepresentant Sps Heidi Greni fra Holtålen er en av pådriverne bak endringene. Den ene forandringen i regelverket er at nå skal alle, uansett avstand fra brøytet vei til privat hytte, kunne søke dispensasjon fra loven for å komme seg til hytta med snøskuter. Hittil har det vært krav om minst 2,5 km avstand fra P-plass til fritidseiendom for å få innvilget dispensasjon. Enkelte kommuner har vært restriktive når det gjelder dispensasjoner, og det er å håpe at de vil føre samme linje i fortsettelsen, sjøl når presset øker.

Forskriftsendringen skal etter planen behandles i Stortinget den 5. mai. Sp sikrer seg flertall med hjelp fra Frp og Ap. - Høyre, Sv, Venstre og MDG stemmer mot. Aftenposten skriver om dette på lederplass 11. april: «Flere kan få tillatelse til å kjøre snøscooter til hytta. Det er resultatet etter at det på Stortinget er oppstått en overraskende og beklagelig scooterallianse mellom Sp, Frp og Ap.»

Ulovlig kjøring

Forskriftsendringen vil føre til flere skutere, noe som igjen fører til mer kjøring, både lovlig og ulovlig. Bare i Trøndelag er det nå 51 700 fritidseiendommer. Oppdal og Røros har flest med henholdsvis 3800 og 3400. Det kan bli en heftig trafikk både inne i tettbebygde og mer grisgrendte hyttefelt. Men Greni skriver i en tråd på Facebook at hun tror hytteeiere som investerer i snøskuter (til minimum 150 000 kroner) for å kjøre en liten kilometer med oppakning til hytta si, vil forholde seg til norsk lov og la skuteren stå ved hyttetrappa under oppholdet. Det er helt utrolig at en stortingsrepresentant ikke har forstått det som har kommet fram i rapporter og i stadig nye oppslag om ulovlig snøskuterkjøring i norske fjell og daler. SNO sier problemet er økende og at de stadig oftere ser «stygg adferd» i naturen. Noe som igjen fører til flere ulykker og dermed økte kostnader for helsevesenet i kommunene.

Friluftslivet

I samme kommentar på Facebook kaller Heidi Greni lovendringen «en seier for friluftslivet». Hvor tar hun det fra? Sp velger også denne gangen å se bort fra høringsuttalelsene fra Norsk Friluftsliv og de store miljøorganisasjonene. Norsk Friluftsliv, som er paraplyorganisasjonen for 17 frivillige friluftsorganisasjoner, har over 950 000 medlemskap og flere enn 5000 lokale lag og foreninger. Disse ønsker definitivt ikke mer motorferdsel i naturen!

Konflikter

Flere snøskutere og mer kjøring vil opplagt øke konfliktnivået i mange hyttekommuner. Greni, som er fra Holtålen, burde vite det meste om konflikter som har med snøskuterproblematikken å gjøre. Likevel skriver hun at forskriftsendringen er «et konfliktdempende tiltak». Mange bygdesamfunn er, som hennes eget, nærmest revet i stykker fordi skuterinteressene aggressivt er kommet på innsida av kommunal forvaltning og politisk styring. Det siste på konfliktfronten i Holtålen er at 46 grunneiere vil nekte oppkjøring av skispor (!) dersom kommunen etter pålegg fra fylkesmannen velger å forholde seg til gjeldene retningslinjer for dispensasjonskjøring. Hvor konfliktdempende er det?

Lokaldemokratiet

Greni kaller også forskriftsendringen «en stor seier for lokaldemokratiet». Der skuterforkjemperne har fått makt, ser vi en høyst udemokratisk praksis! Vi vil heller beskrive det hele slik: Endringen er en seier for den naturødeleggende Sp-politikken og for snøskuterinteressene. Den innebærer økonomisk gevinst for snøskuterimportører og -forhandlere. Kommunene vil derimot komme under større press, det blir flere konflikter og mer arbeid. I tillegg kommer at de som har drevet med leiekjøring, vil miste muligheter til inntekt. - For naturen blir det et rent tap!

Lov om motorferdsel i utmark var i utgangspunktet en lov som nettopp skulle sikre demokratiske rettigheter: «Formålet med denne lov er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen», underforstått for alle innbyggere i Norge. En stadig liberalisering gjennom nye forskriftsendringer pulveriserer det viktige allmennhensynet denne loven hadde og skulle ha.

Noen vil det dessverre slik.