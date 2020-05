ST-debatt

Nå sist gjelder dette under «Meninger» lørdag 2. mai med avsenderne Torgun Brean m.fl. Generelt kan angrepspunktene være flere; motorstøy, ulovlig kjøring, ulykker, konflikter i lokalsamfunnet, CO2-utslipp, forstyrrelse av fauna. Her er det bare å velge.

Når lokalsamfunnet nå er nevnt, må det sies at uansett angrepsvinkel, har snøskutermotstanderne liten tro på lokaldemokratiet. Sentrale myndigheter vet best. Når man leser innlegget fra Torgun Brean & Co betegnes snøskutertilhengerne som både aggressive og udemokratiske. At de er kommet på «innsida av kommunal forvaltning og politisk styring» anses som horribelt. Det er dette som kalles demokrati.

Jeg vil tro at lokale myndigheter (i motsetning til sentrale) kjenner sin kommune best. Sentrale lover/forordninger har liten evne til å ivareta lokale forskjeller, som fjell- og fjordbygder, hyttekommuner, og de som ikke kommer inn under denne kategorien. Dette er lokaldemokrati.

Så til noe som jeg anser som vikarierende argument i nevnte innlegg.

1. Ulovlig skuterkjøring: Ja, ulovlig er ulovlig og må håndteres av de rette myndigheter. Dette gjelder også villmannskjøring i våre havnebasseng. Har ennå til gode at noen vil forby motoriserte båter av den grunn.

2. Leiekjørerne vil miste inntekt: Her argumenterer innleggerne nærmest mot seg selv da de skriver at snøskuterforhandlere og importører vil tjene penger (som om dette er negativt).

Som reglene nå praktiseres med forskjellig policy i Sverige og Norge, eksporterer vi nå snøskuterturisme til Sverige. Dette kan også nevnes når det økonomiske aspektet er kommet opp (konkurransevridning).

Sist kan nevnes opplevelser for folk på bygdene som ikke kommer seg ut i naturen uten motor. Felles for mange av disse er at alternativer med kino, restaurantbesøk etc. er en utopi. Dette er også noe lokaldemokratiet kan ta høyde for.

For å avslutte på samme måte som Torgun Brean & co, men med motsatt fortegn: Noen vil det slik.