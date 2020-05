Trygg alderdom der du bor

ST-debatt

Å gi de eldre innbyggerne et godt tilbud når behovene for hjelp oppstår er noe av det viktigste ansvaret lokalpolitikere har.

Orkland arbeiderparti vil bevare og videreutvikle alle dagens eksisterende sykehjem. Dette synes vi er viktig for å opprettholde stedstilknytningen til hver enkelt innbygger. I gamle Agdenes har vi fått et flunkende nytt helsesenter. Ansatte ble involvert i prosessen fra starten av, og resultatet er et topp moderne sykehjem tilrettelagt for funksjonell bruk både for beboere og ansatte.

Bygging av nytt sykehjem i Meldal står for tur, og vi jobber for at byggeprosessen kan starte raskt. På Krokstadøra er byggingen av 8 nye omsorgsleiligheter i tilknytning til sykehjemmet i full gang. I Orkdal har vi Orkdal helsetun. Her har vi vært med å bevilge penger til videre utredning av nybygg som er funksjonelt for dagens og framtidas behov.

Vi har som mål at alle skal få bo lengst mulig i sitt eget hjem. For å oppfylle denne målsetningen er vi avhengige av tilrettelagte boliger og en velfungerende hjemmetjeneste. Bruk av velferdsteknologi kan også være en avgjørende faktor for å gjøre hverdagen enklere og tryggere både for de eldre og deres pårørende, samtidig som det kan lette på hjemmetjenestens arbeidsmengde.

Et eksempel er elektroniske medisindispensere som plasseres hjemme hos brukeren og etterfylles annenhver uke. Til forskjell fra vanlig dosett, kommer medisinen ut på riktig tidspunkt, og den gir brukeren påminnelser via stemme og skjerm. Om medisinen likevel blir glemt, eller om strømmen går, sender «medisin-roboten» varsel til hjemmetjenesten. Brukere på Krokstadøra har i disse dager fått 5 slike roboter til utprøving. Bruk av velferdsteknologi skal ikke erstatte menneskelig kontakt, men være et supplement for å gi økt frihet og mestring.

Orkland arbeiderparti ønsker å fremheve eldre som en viktig ressurs i lokalsamfunnet og ønsker å bidra til flere arenaer hvor eldre kan delta. Det å ha et sosialt treffpunkt i sitt nærområde er viktig for god livskvalitet. Et godt eksempel er den planlagte «bøgdakafeen» ved nye Meldal helsetun. Orkland Arbeiderparti ønsker at kommunen skal ha en aktiv rolle som tilrettelegger i samarbeid med frivilligheten og lokalsamfunnet.