Orkland kommune trenger fagfolk i helsetjenesten

ST-debatt

Skremmende historier og bilder fra blant annet Italia, USA og Sverige har demonstrert hvor sårbare vi kan bli, som mennesker og som samfunn. Selv i verdens rikeste land kommer vi til kort i kampen om å skaffe smittevernutstyr, og det skremmer oss. For øyeblikket er koronapandemien under kontroll i Norge, men ingen kan sikkert forutse hvordan utviklingen blir.

Under pandemien har både fagmiljøene, politikerne og media i Norge hatt hovedfokus på sykehusene, med antall respiratorer, intensivplasser og kapasitet. Det største trykket har imidlertid vært i kommunehelsetjenesten. Over 60 % av koronadødsfallene i Norge har skjedd på sykehjem. De fleste testene av mulig smittede er tatt på kommunale legevakter eller hos fastlegene. Derfor er det av avgjørende betydning at man har nok og riktig helsefaglig kompetanse i kommunene.

Det er dessverre en kjensgjerning at vi har mangel på helsepersonell i Norge. I 2019 manglet det 6000 sykepleiere. I 2035 estimeres det en mangel på 28 000 sykepleiere og 18 000 helsefagarbeidere. Kartlegging viser at det er mer attraktivt å jobbe på sykehus, og at bruken av deltidsstillinger og ufaglærte er mye høyere i kommunene. I en tid der kommunene får ansvar for stadig flere og mer alvorlig syke pasienter, er dette en svært uheldig utvikling. Også i Orkland strever vi med å få søkere til alle utlyste stillinger. Hvordan kan vi snu dette? Hvordan kan vi sikre at vi har kvalifisert personell til å ivareta alle disse viktige oppgavene?

Orkland Arbeiderparti ser for seg flere tiltak:

Vi mener at Orkland kommune skal legge til rette for at ufaglærte som er ansatt i kommunehelsetjenesten skal ta fagbrev som helsefagarbeider. Antall lærlingeplasser for helsefagarbeidere må økes.

Det er i dag desentralisert sykepleierutdanning i gamle Meldal kommune. Det var 448 søkere til 10 plasser, med oppstart høsten 2018. Vi vil arbeide for flere desentraliserte kull innen sykepleie.

Deltidsstillinger er utfra et faglig perspektiv underutnytting av fagkompetanse. Deltidsstillinger gir brukerne unødvendig mange mennesker å forholde seg til, og gir heller ikke en inntekt man kan leve av. Derfor må Orkland kommune mer aktivt redusere bruken av deltid.

Vi vil jobbe for innføringen av en bemanningsnorm innenfor pleie og omsorg for å sikre et godt og likeverdig tilbud i hele kommunen.